Уряд пропонує затвердити програму розвитку малого і середнього бізнесу до 2024 року

Кабінет міністрів України пропонує Верховній Раді затвердити програму розвитку малого та середнього підприємництва на 2014-2024 роки.

Про це йдеться в проекті закону № 4003, опублікованому на парламентському порталі 21 січня. Ініціатором законопроекту виступив прем'єр-міністр України Микола Азаров.

Згідно з пояснювальною запискою, в законопроекті передбачені комплексні заходи, спрямовані на розвиток малого та середнього бізнесу. Зокрема, заплановано розширення можливостей доступу суб'єктів бізнесу до отримання кредитних ресурсів, сприяння розвитку інфраструктури підтримки малого та середнього підприємництва, підтримка експортної діяльності. Крім того, передбачається розвиток соціальної відповідальності бізнесу на добровільних засадах, вдосконалення системи професійної освіти, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, співпраця між державою, приватним сектором та громадськими організаціями у сфері навчання підприємництву, а також вдосконалення системи інформаційної підтримки.

На думку авторів законопроекту, сьогодні є цілий комплекс проблем, які заважають розвитку бізнесу в Україні. Зокрема, це складність доступу до фінансових ресурсів, наявність адміністративних бар'єрів, недостатньо розвинена система інфраструктури підтримки підприємництва та недосконала система держконтролю.

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У пояснювальній записці зазначається, що програма розвитку має сприяти вирішенню проблем. Зокрема, сприяти розвитку та підвищенню конкурентоспроможності малого та середнього підприємництва на вітчизняному та світовому ринку шляхом впровадження інноваційних технологій, поліпшенню бізнес-клімату та створенню позитивного іміджу для залучення інвестицій, створенню робочих місць і зниженню рівня безробіття. Крім того, очікується, що реалізація програми сприятиме активізації фінансово-кредитних та інвестиційних механізмів, насиченню товарних ринків високоякісної конкурентоспроможної продукцією, розвитку інфраструктури підтримки малого та середнього підприємництва в регіонах.

Як повідомляв УНІАН, експерти заявляли, що Кабмін у держбюджеті України на 2014 рік не врахував інтереси малого та середнього бізнесу, запланувавши мікрокредитування підприємств на рівні 11200000 грн, що майже в 20 разів менше, ніж було передбачено урядовою програмою стимулювання розвитку економіки на 2013-2014 роки. На думку експертів, уряд продовжує політику фінансування великих компаній, монополій і не підтримує розвиток малого і середнього бізнесу.