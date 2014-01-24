«ВТБ Банк» у 2013 році отримав 194 млн грн збитку

«ВТБ Банк», що входить до групи найбільших фінустанов України у 2013 році отримав 194,042 млн грн збитку проти прибутку в 315,821 млн грн роком раніше, повідомив банк у звітності на сайті.

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До того ж з початку 2013 року активи банку знизилися на 24,67% - до 25,286 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - на 18,68%, до 18,688 млрд грн, зобов'язання - на 26,81%, до 22,079 млрд грн, кошти клієнтів - на 8,02%, до 11,148 млрд грн, власний капітал - на 5,68%, до 3,207 млрд грн, статутний капітал не змінився і становить 5,416 млрд грн.

Довідка УНІАН. «ВТБ Банк» працює на ринку України з 1992 року і входить до групи найбільших банків. Понад 99,9% акцій банку належать російському «Внешторгбанку».