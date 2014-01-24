Близько 500 співробітників Міндоходів щотижня проводять службові розслідування в Україні

Близько 500 співробітників Міністерства доходів і зборів України переміщаються по території України щонеділі в рамках проведення службових розслідувань, контрольно-перевірочної роботи. Про це УНІАН повідомили в міністерстві, коментуючи інформацію ряду регіональних ЗМІ про масові переміщення оперативних співробітників Міндоходів до Києва.

«Міністерство доходів і зборів України, у зв'язку з появою у ряді регіональних інтернет-видань інформації про переміщення оперативних співробітників міністерства до Києва, підкреслює, що щонеділі в рамках проведення службових розслідувань, заслуховувань, контрольно-перевірочної та іншої роботи по території України переміщується близько 500 співробітників міністерства», - йдеться в повідомленні.

Міністерство також повідомило, що з 20 січня продовжується спецоперація «Акциз-2014», яка направлена на ліквідацію тіньових схем при виробництві, обігу і контрабанді підакцизних товарів і передбачає виїзди співробітників до інших регіонів. До проведення спецоперації залучені, зокрема, і співробітники оперативних і слідчих підрозділів всіх регіональних органів Міндоходів.

«Всі співробітники міністерства і його територіальних органів працюють у штатному режимі, виконуючи покладені на них функції щодо забезпечення реалізації державної податкової та митної політики відповідно до норм чинного законодавства і своїх службових обов'язків», - сказано в повідомленні.

Крім того, за даними міністерства, в Україні продовжується кампанія з декларування доходів громадян, а також подачі річної звітності підприємців.

«Тому всі сили співробітників Міністерства доходів і зборів сконцентровані на тому, щоб забезпечити комфортні й зручні умови для громадян і бізнесу при виконанні податкових зобов'язань», - повідомили в прес-службі Міндоходів.

За даними міністерства, всього з початку 2014 року в рамках спецоперації «Акциз-2014» з незаконного обороту було вилучено підакцизної продукції на 19,6 млн. грн. Зокрема, лікеро-горілчаних виробів вилучено на 8,3 млн. грн, тютюнових виробів - на 8,7 млн. грн, спирту – на 543 тис. грн. Крім того, за участю оперативників Міндоходів було припинено незаконну діяльність 11 підпільних цехів з виготовлення підакцизної продукції.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор Янукович своїм указом 24 грудня 2012 року створив на базі Державної податкової служби і Державної митної служби Міністерство доходів і зборів. Міністром доходів і зборів призначено Олександра Клименка, який очолював з листопада 2011 року Державну податкову службу.

За даними соціологічного дослідження, майже 60% платників податків позитивно оцінюють об'єднання податкової і митної служб у Міндоходів і активно використовують у роботі електронні сервіси, запущені відомством.