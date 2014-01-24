МВФ не бачить зацікавленості влади України у програмі співробітництва

Міжнародний валютний фонд (МВФ) як і раніше не бачить зацікавленості влади України в програмі кредитування української економіки та продовженні співпраці з Фондом. Про це в ході традиційного брифінгу у Вашингтоні заявив заступник керівника Департаменту зовнішніх зв'язків Фонду Уїльям Мюррей.

«Влада України не висловлювала своїх намірів щодо програми підтримки (економіки – УНІАН) МВФ. Ми як інститут зберігаємо готовність до роботи з Україною в разі наявності планів такої роботи», - сказав Мюррей.

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Раніше представник Фонду вже повідомляв про те, що МВФ очікує від влади України сигналу про початок співпраці й що продовження переговорів між Україною та Міжнародним валютним фондом за програмою кредитування української економіки залежить від позиції влади України в цьому питанні.

Як повідомляв УНІАН, у 2013 році в Україні працювали кілька місій МВФ, проте жоден із візитів не привів до відновлення кредитування економіки України в рамках програми stand-by обсягом близько 15 млрд дол. При цьому, аж до кінця грудня 2013 року, МВФ був ключовим кредитором України, оскільки кошти Фонду вважалися єдиним великим джерелом поповнення золотовалютних резервів України. Крім того, сам факт співпраці з МВФ відкривав Україні доступ до зовнішніх позик на світовому ринку позикового капіталу, а також служив сигналом для Європейського Союзу до відновлення співпраці з Україною за програмою надання фінансової допомоги обсягом 610 млн євро.

10 грудня 2013 року голова Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард заявила про готовність МВФ фінансово допомогти Україні, але зазначила, що український уряд повинен виконати низку вимог, зокрема, провести реформу ціноутворення на енергоносії та реформу у валютній сфері. Цього ж дня Президент України Віктор Янукович заявив, що Україна готова відновити переговори з МВФ про надання кредиту, але лише у випадку, якщо Фонд погодиться на перегляд умов його надання.

Проте 17 грудня в Москві президенти Росії та України Володимир Путін і Віктор Янукович домовилися про надання Україні кредиту обсягом 15 млрд дол. у обмін на євробонди уряду України. З того часу питання співпраці України з МВФ за програмою кредитування було відкладено.

Також наприкінці грудня Міжнародний валютний фонд спрогнозував спад економіки України за підсумками 2013 року на 0,3% і погіршив прогноз зростання в 2014 році до 1%, тоді як у жовтні прогнозував зростання на 0,4% в 2013 році і на 1,5% у 2014 році.

У середині січня 2014 року заступник директора європейського департаменту Міжнародного валютного фонду Аазім Хусейн заявив, що економіка України разом яз економіками низки інших країн Європи, що розвивається, зокрема, Туреччини, Сербії, Угорщині та Хорватії, залишиться вразливою в 2014 році, а перспектива відпливу капіталу з ризикованих ринків унаслідок скорочення політики фінансових стимулів у розвинених країнах, зокрема в США, може лише посилити економічну кризу в Україні.