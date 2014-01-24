"Брокбізнесбанк" за підсумками 2013 року прискорив темпи розвитку і стабільності

Ключові показники "Брокбізнесбанку" за підсумками 2013 року свідчать про прискорення темпів розвитку і стабільності банку.

Активи "Брокбізнесбанку" з початку 2013 року зросли на 70,77% (11,982 млрд грн) - до 28,914 млрд грн.

Загальний обсяг кредитів і нарахованих за ним відсотків збільшився на 89,28% (12,387млрд грн) - до 26,261 млрд грн. При цьому кредити та заборгованість юридичних осіб становили 23,599 млрд грн, що більш ніж удвічі більше показника на початок 2013 року (11,186 млрд грн).

Якість кредитного портфеля поліпшилася. Резерви під знецінення кредитів на 1 січня 2014 року знизилися до 2,08% порівняно з 3,65% на початок 2013 року.

За звітний 2013 рік власний капітал банку збільшився майже у 5 разів з 2,920 млрд грн до 14,478 млрд грн. Співвідношення між власним капіталом і активами становило 50,07%, що на 32,82 в.п. більше аналогічного показника за підсумками 2012 року і обумовлено випереджаючими темпами зростання капіталу в порівнянні з приростом активів.

Регулятивний капітал банку на 1 січня 2014 року досяг 14,121 млрд грн, що в 5 разів більше розміру 2,772 млрд гривень на початок 2013 року. Адекватність регулятивного капіталу становить 47,66% при нормативному значенні НБУ 10%.

Поточна ліквідність зросла до 145,15%, що в 3,6 рази більше граничного значення (40%) встановленого НБУ. Чистий процентний дохід в 2013 році склав 369,422 млн грн проти негативного результату за підсумками діяльності у 2012 році - 73, 408 млн грн. Чисті комісійні доходи - 179, 665 млн грн.

"Досить високий рівень капіталізації банку дає нам широкі можливості для подальшого розвитку. Реалізація стратегії в найближчі два роки дозволить досягти бажаного рівня прибутковості, передусім, за рахунок активізації фінансування найбільших, як державних, так і приватних українських підприємств-експортерів. Вже сьогодні питома вага кредитів юридичних осіб в кредитному портфелі банку становить майже 90%", - прокоментував Олександр Динник, голова Правління "Брокбізнесбанку".