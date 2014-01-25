Платіжний баланс Бразилії впав до мінімуму з 2001 року

За підсумками 2013 року дефіцит платіжного балансу Бразилії зріс до максимального значення за останні 12 років, повідомляють Вісті.Економіка.

За даними Банку Бразилії, дефіцит платіжного балансу країни за підсумками 2013 року склав 81,37 млрд дол., або 3,66% від ВВП Бразилії.

Це максимальний рівень з 2001 року, коли дефіцит платіжного балансу становив 4,2%.

У бразильському ЦБ відзначили послаблення показників зовнішньої торгівлі країни, а також витрати на обслуговування держборгу.

“Збільшення дефіциту платіжного балансу в основному відбулося через зниження профіциту зовнішньої торгівлі. Ми очікуємо зниження дефіциту як у номінальному значенні, так і у співвідношенні до ВВП Бразилії. Прискорення темпів зростання світової економіки укупі з низьким курсом національної валюти допоможуть нам досягти сильніших результатів у зовнішній торгівлі”, - зазначає прес-секретар Центрального банку Бразилії Фернандо Роча.

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