Прибуток Procter & Gamble знизився на 16%

Чистий прибуток найбільшого в світі американського виробника побутової хімії і товарів гігієни Procter & Gamble Co. (P&G) у другому фінансовому кварталі знизився на 16% в річному обчисленні, передають Вести.Экономика.

Прибуток за звітний період знизився до 3,43 млрд дол., або 1,18 дол. у розрахунку на акцію, у порівнянні з 4,06 млрд дол., або 1,39 дол. у розрахунку на акцію, за аналогічний період роком раніше.

Прибуток компанії без урахування разових факторів знизився на 1% і склав 1,21 дол. на акцію. Результати практично збіглися з очікуваннями аналітиків, які прогнозували прибуток на рівні 1,20 дол.

Виручка компанії незначно підвищилася за звітний період до 22,3 млрд дол. Необхідно відзначити, що вартість акції Procter & Gamble в 2013 році зросла на 20%.