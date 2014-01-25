Європейський центральний банк: економіка єврозони відновлюється

Економіка єврозони почала відновлюватися, і статистика останніх 3-4 місяців демонструє найбільш позитивні результати. Про це заявив глава Європейського центрального банку (ЄЦБ) Маріо Драгі, виступаючи на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, повідомляє ІТАР-ТАСС.

Глава ЄЦБ зазначив, що статистика останніх кількох місяців показує впевнене і однорідне відновлення. Прикладом, на його думку, може служити індекс виробничої активності (PMI) єврозони в січні 2014 року, який, за попередньою оцінкою, зріс сильніше за очікування - з 52,1 до 53,2 пункту. "Ми бачимо початок відновлення, яке поки ще крихке і слабке, зазначив Драгі. - Поточне відновлення відбувається в основному за рахунок експорту, але тепер воно поширюється і на зростання споживання в єврозоні. Відновлення відбувається повільно через високий рівень безробіття - понад 12% в середньому в єврозоні".

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Крім того, Драгі вважає, що країни периферії Європи за останні три роки досягли значного прогресу за рахунок структурних реформ. "Навіть Греція досягла прогресу, - зауважив глава ЄЦБ. - Прогноз щодо структурних реформ позитивний, а ще рік тому багато країн слабо вірили в необхідність реформ".

Для подальшої боротьби з кризою необхідно продовжувати бюджетну консолідацію в країнах єврозони, впевнений Драгі. "Потрібно зменшувати податки, знижувати витрати уряду, збільшувати витрати на інфраструктуру. Програму бюджетної консолідації в Європі потрібно зробити довгостроковою і націленою на зростання, що підтримує відновлення економіки", - заявив він.

На думку Драгі, поточна низька інфляція в єврозоні може ще довго зберігатися нижче цільового рівня 2%, тому ЄЦБ продовжить тримати процентні ставки на мінімальному рівні ще тривалий період часу. У той же час Драгі зазначив, що дефляції в єврозоні не спостерігається.

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