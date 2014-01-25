ФБР готує ритейлерів до нових хакерських атак
ФБР порадило американським рітейлерам бути готовими до нових хакерських атак після того, як розкрило минулого року близько 20 справ, пов'язаних із комп'ютерними зломами.
ФБР порадило американським рітейлерам бути готовими до нових хакерських атак після того, як розкрило минулого року близько 20 справ, пов'язаних із комп'ютерними зломами, передає Рейтер.
У всіх випадках фігурувало шкідливе програмне забезпечення, аналогічне тому, що використовувалося проти рітейлера Target Corp в сезон свят.
Минулого тижня Федеральне бюро розслідувань направило рітейлерам конфіденційний, тристорінковий звіт, в якому описується небезпека шкідливої програми, що вражає системи касових терміналів (POS) - касові апарати і пристрої для проведення кредитних карт.
"Ми вважаємо, що число злочинів, пов'язаних із зараженням систем касових вузлів, продовжить зростати в найближчій перспективі, незважаючи на дії, які роблять співробітники правоохоронних органів та фірми, що забезпечують безпеку", - йдеться у доповіді ФБР.
Представник ФБР підтвердив, що Бюро розіслало доповідь з метою поширити інформацію про погрози.
Рітейлери, а також топ-менеджери в сфері безготівкових платежів почали турбуватися з приводу безпеки систем оплати картами після того, як Target - третій за величиною в США роздрібний продавець - зазнав найбільшої в історії кібератаки минулого місяця.
Введений вірус, завантажений у святковий сезон, залишався непоміченим протягом 19 днів, в результаті чого шахраям вдалося вкрасти близько 40 мільйонів записів кредитних і дебетових карт. Хакери отримали доступ до особистої інформації 70 мільйонів покупців.
Ще однією жертвою кібернападу стала роздрібна мережа товарів класу люкс Neiman Marcus. У всіх випадках хакери використовували так званий "RAM-скрепер", який добуває інформацію, що міститься на магнітних стрічках карт, коли вона з'являється в оперативній пам'яті комп'ютера касового терміналу у вигляді звичайного тексту.
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