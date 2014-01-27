«ПриватБанк» у 2013 році наростив прибуток на 22%

Найбільший банк України за обсягом активів «ПриватБанк» у 2013 році наростив прибуток на 340,632 млн. грн, або на 22,22%, порівняно з 2012 роком - до 1,873 млрд грн, повідомила УНІАН прес-служба банку.

Згідно з повідомленням, з початку 2013 року активи банку зросли на 24,39% - до 214,491 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - на 25,34%, до 142,548 млрд грн, зобов'язання – на 25,99%, до 194,179 млрд грн, кошти клієнтів - на 25,59%, до 133,551 млрд грн, власний капітал - на 10,99%, до 20,312 млрд грн, статутний капітал – на 9,76%, до 16,352 млрд грн.

Читайте також«ПриватБанк» виплатить 20 тис. грн винагороди за інформацію про зловмисниківДовідка УНІАН. «ПриватБанк» (Дніпропетровськ) працює на ринку України з 1992 року і є найбільшим банком за обсягом активів. Основними власниками банку є Геннадій Боголюбов і Ігор Коломойський, які прямо володіють 34,1929% і 33,8554% акцій банку відповідно, а також через компанію Triantal Investments Ltd (Кіпр, 24,9900% акцій).

Прибуток банку за підсумками 2012 року становив більш як 1,5 млрд грн, що на 5% більше показника прибутку в 2011 році.