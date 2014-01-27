Співробітники податкової міліції переміщуються по країні в рамках службової діяльності - Міндоходів

Співробітники Міністерства доходів і зборів України, зокрема оперативних підрозділів, не мають табельної зброї, не мобілізуються для масового відправлення в Київ і переміщуються по країні виключно в рамках службової діяльності, спрямованої на розкриття і попередження злочинів у сфері оподаткування й економіки, повідомили УНІАН у прес-службі Міндоходів.

«Усі переміщення працівників податкової міліції здійснюються в рамках службової діяльності, а інформація деяких ЗМІ про масову відправку працівників податкової міліції до Києва не відповідає дійсності, - йдеться в повідомленні прес-служби. - Також не відповідає дійсності інформація про отримання працівниками оперативних та слідчих підрозділів табельної зброї та спецзасобів».

Читайте такожСпівробітники Міндоходів попередили незаконне ввезення старовинних іконУ міністерстві наголосили, що співробітники Міндоходів працюють у штатному режимі, виконуючи покладені на них функції.

«У разі протиправних дій працівників міністерства та з метою оперативного вирішення питань, що виникають у сфері адміністрування податків або під час здійснення митного контролю, необхідно звертатися до сервісу «Пульс» за телефоном у Києві (044) 284-00-07», - повідомили в прес-службі Міндоходів.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Міндоходів повідомляли, що близько 500 співробітників міністерства переміщуються по території України щотижня в рамках проведення службових розслідувань, контрольно-перевірочної роботи.

Міністерство також повідомило, що з 20 січня триває спецоперація «Акциз-2014», спрямована на ліквідацію тіньових схем при виробництві, обігу та контрабанду підакцизних товарів і передбачає виїзди співробітників в інші регіони. До проведення спецоперації залучено, зокрема, співробітники оперативних та слідчих підрозділів усіх регіональних органів Міндоходів.