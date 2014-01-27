Держборг України в 2013 році зріс до $73 млрд

Загальна сума державного та гарантованого державою боргу України за грудень 2013 року зросла на 4,335 млрд дол., або на 6,31%, - до 73,078 млрд дол. (584,114 млрд у гривневому еквіваленті), повідомляється на офіційному сайті Міністерства фінансів України.

За інформацією Мінфіну, за січень-грудень 2013 року сума державного і гарантованого державою боргу України зросла на 8,583 млрд дол., або на 13,31%.

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Прямий і гарантований зовнішній борг у грудні 2013 року зріс на 2,477 млрд дол., або 7,07% - до 37,536 млрд дол., і досяг 51,36% загальної суми державного і гарантованого державою боргу. Внутрішній прямий і гарантований борг зріс на 1,858 млрд дол., або 5,52% - до 35,542 млрд дол.Прямий державний борг уряду України в грудні зріс на 3,332 млрд дол., або на 5,87% - до 60,050 млрд дол. (479,976 млрд у гривневому еквіваленті), і досяг 82,17% загальної суми державного і гарантованого державою боргу. Зокрема, зовнішній борг уряду зріс на 1,965 млрд дол., або 7,58% - до 27,901 млрд дол. (38,18% загальної суми державного і гарантованого державою боргу), внутрішній - зріс на 1,366 млрд дол., або 4,44% - до 32,148 млрд дол.

Сума гарантованого державою боргу України в грудні зросла на 1,004 млрд дол., або на 8,35% - до 13,029 млрд дол., зокрема гарантований зовнішній борг становив 9,634 млрд дол., гарантований внутрішній борг - 3,394 млрд дол.

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У 2012 році державний і гарантований державою борг України зріс на 8,9% і на 31 грудня 2012 року становив 515,51 млрд грн, або 64,495 млрд дол.

Законом про держбюджет на 2013 рік граничний рівень держборгу на 31 грудня 2013 року передбачено на рівні 483 млрд грн (30-31% ВВП), проте 19 грудня минулого року Верховна Рада України внесла зміни до закону і підвищила граничний рівень держборгу на 19,396 млрд грн.

За оцінками експертів, у 2014 році Україні буде потрібно 17,4 млрд дол. на виплати за зовнішніми зобов'язаннями.