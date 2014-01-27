В Україні затвердили 381 місцевий бюджет

Станом на 25 січня у країні затверджено 381 місцевий бюджет різних рівнів, що становить 3,2% їхньої загальної кількості, повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

За інформацією Мінфіну, затверджені республіканський бюджет Автономної Республіки Крим, 7 обласних бюджетів (Житомирської, Київської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Сумської, Херсонської областей), 26 міських бюджетів міст обласного значення, 58 районних, а також 289 районних у містах, міських для міст районного значення, селищних та сільських бюджетів.

Також повідомляється, що затверджені 92 місцевих бюджету, або 13,3% 694 місцевих бюджетів, які мають прямі міжбюджетні відносини з держбюджетом і кінцевим терміном затвердження яких є 3 лютого включно.

Зокрема, затверджено всі районні бюджети Автономної Республіки Крим та Київської області. Процес затвердження місцевих бюджетів усіх рівнів на 2014 рік триває.

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Як повідомляв УНІАН, 21 січня був опублікований Закон України "Про Державний бюджет України на 2014 рік", згідно з яким доходи держбюджету на 2014 рік передбачені на рівні 395,304 млрд грн, витрати - 462,212 млрд грн, граничний дефіцит - 71,564 млрд грн, або 4,3% ВВП. Граничний рівень держборгу на 2014 рік встановлено на рівні 585,484 млрд грн, або 35% ВВП, обсяг надання держгарантій - 50 млрд грн. Згідно з перехідними положеннями закону, він вступає в дію з 1 січня 2014 року.