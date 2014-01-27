В Японії в 2013 році негативне сальдо балансу зовнішньої торгівлі досягло рекордних 113 млрд дол.

В Японії в 2013 році негативне сальдо балансу зовнішньої торгівлі склало 11,5 трлн ієн (113 млрд дол.), що майже вдвічі перевищує показник 2012 року (6,9 трлн ієн), передає «Газета.Ru».

Рекордний дефіцит зовнішньоторговельного балансу зафіксований на тлі зростання обсягів імпорту, який пояснюється високим попитом на енергоносії в країні і ослабленням ієни.

Імпорт нафти в минулому році збільшився на 16%, скрапленого газу - на 18%.

У грудні минулого року, обсяг імпорту збільшився на 24,7%, а експорту - на 15,3%. Дефіцит торгового балансу в грудні 2013 року був зафіксований 18-й місяць поспіль і склав 1,3 трлн ієн.

В останньому місяці 2013 року експорт у країни Азії з Японії виріс на 16% порівняно з листопадом, коли зростання склало 18,9%. Постачання японських товарів в Китай зросло на 34,4% (33% місяцем раніше). Темпи зростання експорту в США знизилися до 13% з 21,2%, в країни Євросоюзу - збільшилися до 23% з 19,4%.

Як повідомляв УНІАН, Банк Японії збільшив скупку держборгу і ризикованих активів майже рік тому, реформувавши монетарну політику, щоб побороти 15-річну дефляцію і досягти інфляційного орієнтира протягом двох років.

З тих пір споживча інфляція прискорилася до 1 відсотка, зміцнивши надії на те, що остаточна мета досяжна. Тим не менш, деякі члени Банку Японії вважають, що дворічний термін для цього надмірно оптимістичний і необхідно змінити його.