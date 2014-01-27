Moody's погіршило рейтинг корпорації Sony до «сміттєвого».

Японське відділення міжнародного рейтингового агентства Moody's Investors Service погіршило рейтинги корпорації Sony Corp. Рейтинг емітента і довгостроковий рейтинг пріоритетних незабезпечених боргових зобов'язань знижені з Baa3 до «сміттєвого» рівня Ba1, прогноз по рейтингах - «стабільний». Це може означати підвищення вартості запозичення для компанії, пишуть "Ведомости".

Рейтинги Sony були поміщені на перегляд у листопаді 2013 р. після збиткового кварталу компанії і погіршення власного прогнозу за річними показниками.

У Moody's відзначають, що Sony досягла певних успіхів у процесі реструктуризації бізнесу, однак корпорації все ще належить стабілізувати і поліпшити загальну рентабельність. Основні побоювання аналітиків агентства викликають труднощі підрозділів Sony з виробництва телевізорів і персональних комп'ютерів, які не витримують міжнародної конкуренції, швидких змін технології і морального старіння продукції.

Як повідомляв УНІАН, найбільші японські виробники електроніки Sony і Panasonic мають намір припинити спільну розробку дисплеїв на органічних світлодіодах (OLED-дисплеїв).