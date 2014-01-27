Столичні підприємці з початку року отримали понад 28 тис. сертифікатів цифрового підпису

Із початку 2014 року Головне управління Міністерства доходів і зборів України у Києві видало понад 28 тис. посилених сертифікатів цифрового підпису, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

«У Києві клієнти Міндоходів щодня отримують близько 1750 електронних ключів. У перші тижні 2014 року вже видано понад 28 тисяч посилених сертифікатів цифрового підпису», - йдеться в повідомленні.

За даними відомства, з початку року Головне управління Міндоходів в Києві видало електронні цифрові підписи 9,2 тис. клієнтів столичних Центрів обслуговування платників.

«Щодня в середньому посилені сертифікати відкритих ключів отримують 700 клієнтів», - повідомили у відомстві.

У міністерстві нагадали, що електронні ключі цифрового підпису безкоштовно видаються у відділеннях акредитованого центру сертифікації ключів Міндоходів, розташованих в приміщеннях Центрів обслуговування платників. Також, звернувшись у сервісні центри, можна отримати консультацію щодо застосування електронного цифрового підпису та щодо роботи в програмному забезпеченні, яке формує звітність в електронному вигляді.

Читайте такожСтоличне управління Міндоходів за рік розглянуло 1,4 тис. звернень киянЯк повідомляв УНІАН, столичні підприємці у січні-листопаді 2013 року безкоштовно отримали 105 тис. ключів електронного цифрового підпису, які дозволяють оформлювати податкову звітність в електронному вигляді, а також користуватися електронними сервісами, доступними платникам податків.