Платники податків у 2013 році сплатили 440 млн грн екологічного податку

Платники податків України у 2013 році сплатили 440 млн грн екологічного податку за утилізацію транспортних засобів, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства доходів і зборів України.

«Протягом минулого року бюджет отримав майже 440 млн грн від сплати екологічного податку за утилізацію транспортних засобів», - йдеться в повідомленні.

Згідно зі статистикою Міндоходів, значну частину надходжень, а саме 430 млн грн, становлять надходження від справляння утилізаційного збору при ввезенні транспортних засобів в режимі імпорту. Ще 5 млн грн надійшло від сплати екологічного податку при продажу на внутрішньому ринку України транспорту, який був виготовлений на митній території України.

Як повідомляв УНІАН, минулого року для забезпечення своєчасної утилізації знятих з експлуатації транспортних засобів були розроблені і прийняті зміни до Податкового кодексу України щодо оподаткування ввезення транспортних засобів на митну територію держави. Зокрема, з 1 вересня 2013 року громадяни, які здійснюють ввезення, виробництво та придбання транспортних засобів та кузовів до них, повинні сплачувати екологічний податок за подальшу утилізацію транспорту.

Раніше в Міндоходів заявили, що введення з 1 вересня 2013 року утилізаційного збору, незважаючи на побоювання імпортерів, суттєво не вплинуло на кількість ввезеного в Україну автотранспорту. Зокрема, у вересні-листопаді минулого року в Україну було імпортовано 48 тис. автомобілів на загальну суму 662 тис. дол.