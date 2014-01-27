Банки України відзвітували за 2013 рік

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«Дельта Банк» у 2013 році наростив прибуток у 3 рази

«Дельта Банк» у 2013 році наростив прибуток у 3,1 рази порівняно з 2012 роком - до 302,701 млн грн, повідомляється у звітності на сайті банку.

Відповідно до звітності, з початку 2013 року активи банку зросли в 1,9 рази - до 55,298 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - у 2,2 рази, до 40,110 млрд грн, зобов'язання - в 1,9 рази, до 51,973 млрд грн, кошти клієнтів - в 2,1 рази, до 36,126 млрд грн, власний капітал - на 10,47%, до 3,325 млрд грн, статутний капітал не змінився і становить 2,327 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, «Дельта Банк» у 2012 році скоротив прибуток у 4,8 рази - до 97,86 млн грн порівняно з показником за 2011 рік у 469,34 млн грн.

Довідка УНІАН. «Дельта Банк» працює на ринку України з 2006 року і входить до групи найбільших банків. Основними акціонерами банку є бізнесмен Микола Лагун - 70,61% і компанія Cargill Financial Services International Inc. (США) - 29,39%.

Наприкінці березня 2013 року Микола Лагун підписав документи про придбання 99,99% акцій «Сведбанку», дочірньої структури Swedbank AB (Швеція) в Україні, 28 лютого 2013 року завершена угода з придбання 100% акцій «Кредитпромбанку», 19 вересня - операція з придбання контрольного пакету акцій «Астра Банку».

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«Правекс-Банк» у 2013 році знизив збиток у 17 разів

Входить до групи великих фінансових установ в Україні «Правекс-Банк» у 2013 році порівняно з 2012 роком знизив збиток у 17,3 рази - до 66,115 млн грн, повідомляється у звітності на сайті банку.

Відповідно до звітності, з початку 2013 року активи банку зросли на 3,91% - до 4,504 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів скоротилися на 12,07% - до 2,371 млрд грн, зобов'язання - на 13,41%, до 3,392 млрд грн, кошти клієнтів - на 1,81%, до 3,045 млрд грн, власний капітал зріс у 2,4 рази, до 993,364 млн грн, статутний капітал - у 3 рази, до 1,112 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, «Правекс-Банк» у 2012 році порівняно з 2011 роком збільшив збиток в 2,4 рази - до 302,3 млн грн.

«Правекс-Банк» працює на ринку України з 1992 року і входить до групи великих банків за обсягом активів.

Група компаній Group DF, що об'єднує активи українського бізнесмена Дмитра Фірташа, 23 січня підписала угоду з італійською групою Intesa Sanpaolo про придбання 100% акцій українського «Правекс-Банку».

За інформацією колишнього власника міжнародної банківської групи Intesa Sanpaolo (Італія), виручка від продажу банку становитиме 74 млн євро, але водночас у результаті цієї операції група отримає збиток близько 100 млн євро після сплати податків, включаючи близько 60 млн євро за рахунок курсових різниць від переоцінки резервів.

Group DF - диверсифікована міжнародна група компаній, яка здійснює свою діяльність у ряді країн Європи і Азії. Належить українському бізнесменові Дмитру Фірташу. Основними напрямками діяльності групи є азотний, титановий, газовий і банківський бізнес. Інші сфери діяльності групи в цей час включають агробізнес, медійний бізнес, виробництво кальцинованої соди, розвиток енергетичної інфраструктури та нерухомість. У структурі групи вже є банківська установа - входить в групу найбільших за активами банк «Надра».

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Банк «Надра» у 2013 році наростив прибуток у 2,4 рази

Банк «Надра» у 2013 році наростив прибуток в 2,4 рази у порівнянні з 2012 роком - до 2,374 млн грн, повідомляється у звітності на сайті банку.

Відповідно до звітності, з початку 2013 року активи банку зросли на 12,39% - до 31,116 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - на 17,18%, до 25,032 млрд грн, зобов'язання - на 14,50%, до 27,084 млрд грн, кошти клієнтів - на 49,32%, до 13,052 млрд грн, власний капітал - на 0,06%, до 4,032 млрд грн, статутний капітал не змінився і становить 3,890 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, банк «Надра» у 2012 році порівняно з показником 2011 року скоротив чистий прибуток у 2 рази - до 1,01 млн грн.

Довідка УНІАН. Банк «Надра» працює на ринку України з 1993 року та входить у групу найбільших за обсягом активів. Основний акціонер банку - компанія Centragas Holding AG - структура, афільована з групою компаній Дмитра Фірташа Group DF (Австрія, 89,9659% акцій банку).

23 січня Group DF підписала угоду з італійською групою Intesa Sanpaolo про придбання 100% акцій українського «Правекс-Банку» за 74 млн євро.

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«Універсал Банк» у 2013 році отримав 4,4 млн грн прибутку проти збитку роком раніше

Входить до групи великих фінансових установ в Україні «Універсал Банк» у 2013 році отримав 4,395 млн грн прибутку, водночас як за підсумками 2012 року збиток становив 272,600 млн грн, повідомила УНІАН прес-служба банку.

Згідно з повідомленням, з початку 2013 року активи банку знизилися на 6,29% - до 6,571 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - на 8,85%, до 3,669 млрд грн, зобов'язання - на 6,03%, до 6,025 млрд грн, кошти клієнтів - на 2,02%, до 3,148 млрд грн, власний капітал - на 9,06%, до 546,575 млн грн, статутний капітал не змінився і становить 1,163 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, у 2012 році «Універсал Банк» знизив збиток на 27% - до 272,6 млн грн порівняно з показником 2011 року в 373,2 млн грн.

«Універсал Банк» (Universal Bank, м. Київ) працює на ринку України з 1994 року і входить до групи великих банків. З 2006 року банк входить до складу міжнародної фінансової групи Eurobank (Греція), представленої у 8 країнах Європи.

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UniCredit Bank у 2013 році збільшив прибуток на 36 %

UniCredit Bank, об'єднана структура в результаті злиття дочірніх банків UniCredit Group в Україні, «УніКредит Банку» і «Укрсоцбанку», у 2013 році в порівнянні з 2012 роком наростив прибуток на 36,12 % - до 10,988 млн грн , повідомляється у звітності на сайті банку.

Відповідно звітності, з початку 2013 року, активи банку зросли на 10,89 % - до 43,057 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - на 15,16 %, до 27,375 млрд грн, зобов'язання - на 10,32 %, до 34,389 млрд грн, кошти клієнтів - на 17,64 %, до 21,611 млрд грн, власний капітал - на 13,20 %, до 8,668 млрд грн, статутний капітал знизився на 0,04 % - до 1814 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, «Укрсоцбанк» в 2012 році скоротив чистий прибуток на 46% порівняно з 2011 роком - до 8,072 млн грн.

«УніКредит Банк» у 2012 році збільшив прибуток на 46,2 % - до 54,04 млн грн, повідомив банк на своєму офіційному сайті.

Банки були частиною міжнародної фінансової групи UniCredit Group (Італія), у грудні 2013 був завершений процес їх інтеграції, і об'єднаний банк продовжує роботу під новою назвою UniCredit Bank .

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«Сбербанк Росії» в Україні у 2013 році збільшив прибуток на 41,7%

Прибуток дочірнього банку "Сбербанку Росії" в Україні за 2013 рік становив 572,8 млн грн, що на 41,7 % більше показника 2012 року, повідомила УНІАН прес-служба банку.

Згідно з повідомленням, приріст активів банку за підсумками 4 -го кварталу 2013 р. становив 30% або 8,1 млрд грн. Кредитний портфель банку з початку року зріс на 28,7% - до 25,9 млрд грн, обсяг коштів клієнтів - на 42,4%, до 18,9 млрд грн. При цьому обсяг коштів клієнтів - фізичних осіб збільшився більш ніж у півтора рази і досяг 14 млрд грн. Кількість роздрібних клієнтів у 2013 році зросло на 87 % - до 777 тис.

Як повідомляв УНІАН, у 2012 році банк збільшив прибуток на 71,2% - до 410,07 млн грн порівняно з показником 2011 року в 239,48 млн грн.

«Сбербанк Росії» працює на ринку України з 2001 року і входить до групи найбільших банків. Банк є дочірнім банком «Сбербанку Росії» (Російська Федерація).

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«БТА Банк» за рік отримав 12,3 млн грн прибутку проти збитку роком раніше

«БТА Банк», що входить до групи великих фінансових установ Украіїни, у 2013 році отримав 12,254 млн грн прибутку проти збитку за 2012 рік у розмірі 104,281 млн грн, повідомляється у звітності на офіційному сайті банку.

Відповідно до звітності, з початку 2013 року активи банку зросли на 3,87% - до 6,116 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів знизилися на 35,97% - до 784,460 млн грн, зобов'язання банку зросли на 4,53% - до 4,543 млрд грн, кошти клієнтів знизилися на 3,98% - до 1,354 млрд грн, власний капітал зріс на 2,02% - до 1,573 млн. грн. Статутний капітал банку в минулому році не змінився і становить 1,500 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, «БТА Банк» в 2012 році отримав збиток у розмірі 103,57 млн грн проти прибутку 6,46 млн грн в 2011 році.

«БТА Банк» (раніше - «Український кредитно-торговий банк», м. Київ) працює на ринку України з 1992 року й входить до групи великих банків. Основним власником банку є «БТА Банк», Казахстан (49,9883% акцій банку).