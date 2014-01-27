Samsung і Google підписали глобальну патентну угоду

Південнокорейська компанія Samsung Electronics і американська Google Inc підписали глобальну патентну угоду для скорочення кількості судових розглядів і використання патентів одна одної в галузі мобільних технологій, ідеться в повідомленні BBC.

Згідно з повідомленням, компанії уклали угоду терміном на 10 років. Створення глобального патентного альянсу передбачає подальшу можливість спільного використання IT-гігантами як існуючих, так і поданих у наступному десятилітті патентів кожної компанії.

ВВС повідомляє, що ця угода дозволить сторонам «поглибити співробітництво у сфері досліджень і розробок у поточних і майбутніх проектах».

На сьогоднішній день компанії не розголошують фінансові умови угоди.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2013 року суд Каліфорнії зобов'язав Samsung виплатити американській Apple компенсацію в розмірі 290 млн дол. Патентний розгляд між двома найбільшими у світі постачальниками смартфонів і планшетів тягнеться вже не перший рік. Apple виграє в суді частіше, бо, на думку експертів, Samsung дійсно почав використовувати багато технологій пізніше.

У свою чергу, корпорація Google у 2013 році отримала 2 тис. патентів, що майже вдвічі більше, ніж за всі попередні роки. Лідерами з отриманих патентів в останні роки є IBM і Samsung Electronics.