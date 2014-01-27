МВФ рекомендує Білорусі звести до мінімуму підтримку національної валюти
МВФ рекомендує владі Білорусії скоротити до мінімуму інтервенції, спрямовані на підтримку нацвалюти.
Міжнародний валютний фонд рекомендує владі Білорусії скоротити до мінімуму інтервенції, спрямовані на підтримку національної валюти, і посилити грошово-кредитну політику, передає РІА "Новости".
На думку МВФ, різке скорочення інтервенцій "сприяло б необхідному зниженню курсу білоруського рубля, що, в свою чергу, призвело б до зменшення зовнішніх дисбалансів і, таким чином, дозволило б уникнути подальших втрат резервів".
Скорочення інтервенцій має доповнюватися підвищенням ставки рефінансування, щоб стримати інфляційний тиск і запобігти стрибків курсу на валютному ринку. При цьому Нацбанк Білорусії повинен бути готовий в разі необхідності піти на подальше посилення політики, щоб запобігти завищенню обмінного курса білоруського рубля, вважають в МВФ.
Білоруський Нацбанк погодився розглянути рекомендацію МВФ про перехід до таргетування грошової бази, повідомили у фонді.
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