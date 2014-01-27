МВФ рекомендує Білорусі звести до мінімуму підтримку національної валюти

Міжнародний валютний фонд рекомендує владі Білорусії скоротити до мінімуму інтервенції, спрямовані на підтримку національної валюти, і посилити грошово-кредитну політику, передає РІА "Новости".

На думку МВФ, різке скорочення інтервенцій "сприяло б необхідному зниженню курсу білоруського рубля, що, в свою чергу, призвело б до зменшення зовнішніх дисбалансів і, таким чином, дозволило б уникнути подальших втрат резервів".

Скорочення інтервенцій має доповнюватися підвищенням ставки рефінансування, щоб стримати інфляційний тиск і запобігти стрибків курсу на валютному ринку. При цьому Нацбанк Білорусії повинен бути готовий в разі необхідності піти на подальше посилення політики, щоб запобігти завищенню обмінного курса білоруського рубля, вважають в МВФ.

Білоруський Нацбанк погодився розглянути рекомендацію МВФ про перехід до таргетування грошової бази, повідомили у фонді.

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