НБУ вперше цього року вийшов на міжбанк і запропонував долар по 8,4 грн

Національний банк України вийшов на міжбанківський валютний ринок з інтервенціями, пропонуючи долар за курсом 8,4 грн/дол. при ринкових котируваннях 8,5200 грн/дол., повідомив УНІАН учасник ринку.

«На міжбанківському ринку була відсутня пропозицію долара, і Нацбанк вийшов з інтервенціями по 8,40 грн/дол.», - сказав співрозмовник агентства.

Читайте такожАкції США постраждали через розпродажі на ринках, що розвиваютьсяЗа інформацією казначея крупного банку, інтервенції НБУ поки не вплинули на котирування долара США на міжбанківському ринку, і вартість валюти сягає позначки 8,6 грн/дол. «Мабуть, пропозиція валюти регулятором було обмеженою, тільки «своїм»», - пояснив банкір.

Як повідомляв УНІАН, у 2014 році Нацбанк ще жодного разу не виходив на ринок з інтервенціями. У понеділок, 27 січня, на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара до 12:00 знизилися до 8,5200 грн/дол. проти 8,4600/8,5000 грн/дол. на відкритті торгів.

Як уточнили в компанії «ІнтерБізнесКонсалтинг», на ринку не сформувалася ціна на продаж долара через відсутнысть пропозиції.