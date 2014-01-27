Долар на міжбанку досяг 8,60 грн
У понеділок, 27 січня 2014 року, на українському міжбанківському ринку ціни на американську валюту продовжували зростати.
Про це повідомляє fin.biz.ua.
Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися наступними котируваннями 8,4600/8,5000, до 12:00 ціни піднялися 8,5200/-. До закриття торгів цінові рівні досягли максимуму 8,6000/-.
Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2436/47, до 12:00 ціни зросли 0,2472/90. До закриття торгів ціни встановилися на рівні 0,2472/95. У Росії курс долар-рубль піднялися, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 34.5280 (+0.1130).
На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3655/1,3715. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями - 11,5715/11,6280, до 12:00 ціни пішли вгору 11,6655/11,7750. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH досягли рівня 11,7445/11,8855.