Долар на міжбанку досяг 8,60 грн

Про це повідомляє fin.biz.ua.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися наступними котируваннями 8,4600/8,5000, до 12:00 ціни піднялися 8,5200/-. До закриття торгів цінові рівні досягли максимуму 8,6000/-.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2436/47, до 12:00 ціни зросли 0,2472/90. До закриття торгів ціни встановилися на рівні 0,2472/95. У Росії курс долар-рубль піднялися, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 34.5280 (+0.1130).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3655/1,3715. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями - 11,5715/11,6280, до 12:00 ціни пішли вгору 11,6655/11,7750. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH досягли рівня 11,7445/11,8855.