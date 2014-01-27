Гривня увійшла до списку найбільш недооцінених валют світу

Україна потрапила до п'ятірки країн світу з найбільш недооціненою національною валютою, свідчать дані індексу «Біг Мак» (The Big Mac index) журналу The Economist за січень 2014 року.

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Дані індексу свідчать, що національна валюта України недооцінена на 51% щодо долара США і на 54,3% - щодо євро. Передбачувана вартість долара до гривні, згідно з даними дослідження, повинна становити 4,11 грн/дол. при діючій вартості 8,38 грн/дол., щодо євро - 5,19 грн/євро при діючій вартості 11,37 грн/євро.

За результатами дослідження, до п'ятірки країн, національні валюти яких недооцінені на 50% і вище, увійшли Індія, Південна Африка, Малайзія, Україна та Індонезія.

Російська валюта, за даними дослідження, недооцінена на 43,3% щодо долара і на 47,2% - щодо євро.

Довідка УНІАН. Big Mac Index розраховується журналом The Economist з 1986 року. Індекс заснований на теорії паритету купівельної спроможності і використовує як еталонну величину вартість гамбургера в ресторанах мережі швидкого харчування mcdonald's у різних країнах світу. За основу береться ціна Біг Мака в США, і якщо в якійсь країні він дешевше, то валюта цієї країни вважається недооціненою, відповідно, курс долара в цій країні має бути нижчим. Недооціненість національних валют найбільш характерна для експортно-орієнтованих країн, до яких відноситься і Україна.

У понеділок, 27 січня, Національний банк України вперше з початку 2014 року, вийшов на міжбанківський валютний ринок з інтервенціями, пропонуючи долар за курсом 8,4 грн/дол. при ринкових котируваннях 8,5200 грн/дол.