Нацбанк у 2013 році провів 310 перевірок банків з питань грошового обігу

Національний банк України у 2013 році провів 310 перевірок банківських установ з питань грошового обігу, зокрема 37 перевірок провели позапланово, повідомила УНІАН прес-служба регулятора.

Згідно з повідомленням, у 2014 році заплановано проведення таких перевірок у 244 банках.

За інформацією НБУ, особливу увагу при проведенні перевірок приділяється виконанню вимог з інкасації та перевезення цінностей, зокрема. дотриманню вимог щодо збереження цінностей згідно з нормативними документами Нацбанку, зокрема, Інструкції з організації інкасації коштів та перевезення цінностей у банківських установах в Україні. Також перевіряється наявність матеріально-технічного забезпечення підрозділу інкасації та його відповідність вимогам зазначеної інструкції, документальне оформлення операцій з інкасації та перевезення цінностей, дотримання банком внутрішніх інструкцій, положень, питання кадрового добору, підготовки і підвищення кваліфікації працівників.

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Інформація про докладні результати проведених перевірок не повідомляється, оскільки, як роз'яснив Нацбанк, така інформація належить до категорії банківської таємниці, але разом з тим уточнюється, що всі виявлені «слабкі місця», які можна швидко виправити, усуваються під час перевірки.

Також повідомляється, що за результатами проведених перевірок при виявленні порушень Нацбанк застосовує заходи дії, передбачені Законом України «Про банки і банківську діяльність». Крім того, банкам можуть надаватися рекомендації, наприклад, з оптимізації маршрутів інкасації з погляду протяжності, завантаженості, ризиків проведення операцій, уникнення «стрічних» перевезень валютних цінностей, перегляду схем маршрутів за більш безпечними напрямами перевезень і т.п.

За інформацією НБУ, крім проведення перевірок, регулятор сприяє безпеці інкасації коштів і перевезення валютних цінностей, здійснюючи нормативне регулювання в цій сфері для банків. Зокрема, в рамках Меморандуму про співпрацю з Державною службою охорони при МВС України, Нацбанк спільно з банківськими асоціаціями і банками постійно працює над питаннями посилення заходів захисту інкасаторів банків і підвищення рівня збереження цінностей, затверджуючи необхідні зміни до нормативно-правих актів у цій сфері.

Згідно зі Стратегічною програмою щодо вдосконалення організації готівково-грошового обігу в Україні на 2013 - 2018 роки, для банків передбачено створення умов, спрямованих на стимулювання вдосконалення захисту інкасаторів і цінностей, зокрема широке застосування спеціальних пристроїв для транспортування готівки, яка у разі несанкціонованого розкриття здійснює забарвлення банкнот спеціальною фарбою, а також впровадження використання сучасних технологій і матеріалів у сфері захисту цінностей, підвищення професійного рівня інкасаторів і взаємодія з правоохоронними органами з питань безпеки.

Також у 2013 році фахівці Нацбанку взяли участь у низці заходів просвітницького характеру, зокрема, в I Міжнародній конференції на тему: «Інкасація і перевезення цінностей в банках» і Третій щорічній банківській конференції. Нацбанк має намір взяти участь в таких заходах і в 2014 році. Крім того, регулятор бере участь в семінарах і нарадах з керівниками підрозділів інкасації і безпеки банків.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України зобов'язав банки замінити весь автотранспорт для інкасації на броньований до 1 січня 2015 року, відповідні норми закріплені постановою регулятора від 3 червня №191. Також цією постановою Нацбанк встановив обмеження обсягів валютних цінностей залежно від способу їх інкасації, в рамках вищезгаданих термінів.