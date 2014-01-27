ТОП-10 (27 січня)

Держборг України в 2013 році зріс до $73 млрд

Україна випустить п'ятирічні євробонди на 2 млрд дол. для російського кредиту

НБУ вперше цього року вийшов на міжбанк і запропонував долар по 8,4 грн

Середня зарплата в Україні зросла до 3 619 грн

Україна виплатила 120,25 млн дол. зовнішнього боргу

Україна перенесла на лютий підписання угоди з ExxonMobil

Кабмін розробив постанову про блокування сайтів

Долар на міжбанку досяг 8,60 грн

Гривня увійшла до списку найбільш недооцінених валют світу

В Україні погіршився індекс споживчих настроїв

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Держборг України в 2013 році зріс до $73 млрд

Загальна сума державного та гарантованого державою боргу України за грудень 2013 року зросла на 4,335 млрд дол., або на 6,31%, - до 73,078 млрд дол. (584,114 млрд у гривневому еквіваленті), повідомляється на офіційному сайті Міністерства фінансів України.

За інформацією Мінфіну, за січень-грудень 2013 року сума державного і гарантованого державою боргу України зросла на 8,583 млрд дол., або на 13,31%.

Прямий і гарантований зовнішній борг у грудні 2013 року зріс на 2,477 млрд дол., або 7,07% - до 37,536 млрд дол., і досяг 51,36% загальної суми державного і гарантованого державою боргу. Внутрішній прямий і гарантований борг зріс на 1,858 млрд дол., або 5,52% - до 35,542 млрд дол.Прямий державний борг уряду України в грудні зріс на 3,332 млрд дол., або на 5,87% - до 60,050 млрд дол. (479,976 млрд у гривневому еквіваленті), і досяг 82,17% загальної суми державного і гарантованого державою боргу. Зокрема, зовнішній борг уряду зріс на 1,965 млрд дол., або 7,58% - до 27,901 млрд дол. (38,18% загальної суми державного і гарантованого державою боргу), внутрішній - зріс на 1,366 млрд дол., або 4,44% - до 32,148 млрд дол.

Сума гарантованого державою боргу України в грудні зросла на 1,004 млрд дол., або на 8,35% - до 13,029 млрд дол., зокрема гарантований зовнішній борг становив 9,634 млрд дол., гарантований внутрішній борг - 3,394 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, загальна сума державного і гарантованого державою боргу України за листопад 2013 року знизилася на 94 млн. дол., або на 0,14% - до 68,743 млрд дол. (549,463 млрд грн), за січень-листопад 2013 року сума державного і гарантованого державою боргу України зросла на 4,248 млрд дол., або на 6,59%.

У 2012 році державний і гарантований державою борг України зріс на 8,9% і на 31 грудня 2012 року становив 515,51 млрд грн, або 64,495 млрд дол.

Законом про держбюджет на 2013 рік граничний рівень держборгу на 31 грудня 2013 року передбачено на рівні 483 млрд грн (30-31% ВВП), проте 19 грудня минулого року Верховна Рада України внесла зміни до закону і підвищила граничний рівень держборгу на 19,396 млрд грн.

За оцінками експертів, у 2014 році Україні буде потрібно 17,4 млрд дол. на виплати за зовнішніми зобов'язаннями.

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Україна випустить п'ятирічні євробонди на 2 млрд дол. для російського кредиту

Кабінет міністрів України в рамках виконання досягнутих у грудні 2013 року домовленості з урядом Російської Федерації про надання Україні кредиту в обсязі 15 млрд дол. в обмін на суверенні бонди уряду України, дозволив додатковий випуск дворічних євробондів обсягом у 2 млрд дол. під 5% річних. Про це йдеться в постанові уряду №17 від 20 січня поточного року, опублікованому на урядовому порталі.

«Здійснити додатковий випуск облігацій зовнішньої державної позики 2013 року на суму не більше 2 млрд дол. згідно з умовами, затвердженими постановою Кабміну №904 від 18 грудня 2013 року», - йдеться в постанові.

Раніше перший заступник міністра фінансів Анатолій Мярковський повідомив, що Мінфін має намір до кінця січня випустити євробонди на 2 млрд дол. під 5% річних строком на два роки в рамках залучення російського кредиту.

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НБУ вперше цього року вийшов на міжбанк і запропонував долар по 8,4 грн

Національний банк України вийшов на міжбанківський валютний ринок з інтервенціями, пропонуючи долар за курсом 8,4 грн/дол. при ринкових котируваннях 8,5200 грн/дол., повідомив УНІАН учасник ринку.

«На міжбанківському ринку була відсутня пропозицію долара, і Нацбанк вийшов з інтервенціями по 8,40 грн/дол.», - сказав співрозмовник агентства.

За інформацією казначея крупного банку, інтервенції НБУ поки не вплинули на котирування долара США на міжбанківському ринку, і вартість валюти сягає позначки 8,6 грн/дол. «Мабуть, пропозиція валюти регулятором було обмеженою, тільки «своїм»», - пояснив банкір.

Як повідомляв УНІАН, у 2014 році Нацбанк ще жодного разу не виходив на ринок з інтервенціями. У понеділок, 27 січня, на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара до 12:00 знизилися до 8,5200 грн/дол. проти 8,4600/8,5000 грн/дол. на відкритті торгів.

Як уточнили в компанії «ІнтерБізнесКонсалтинг», на ринку не сформувалася ціна на продаж долара через відсутнысть пропозиції.

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Середня зарплата в Україні зросла до 3 619 грн

Середня зарплата штатного працівника в Україні в грудні 2013 збільшилася порівняно з листопадом 2013 року на 10,7 % - до 3 619 грн, повідомила Державна служба статистики України. Також цей показник на 7,2% вищий за показник середньої зарплати штатного працівника в грудні 2012 року.

Як наголошується, середній розмір зарплати в промисловості становив 4115 грн (3759 грн у листопаді). При цьому найбільший показник зарплат зафіксовано в авіаційному транспорті - 9814 грн (9678 грн у листопаді), а найнижчий рівень зарплат як і раніше зафіксовано у сфері поштового зв'язку та кур'єрської служби - 2012 грн (1991 грн. у листопаді).

Зарплати вищі за середні також зафіксовано у сфері фінансів і страхування - 6694 грн, інформації та телекомунікацій - 4863 грн, науково-технічної діяльності - 5 258 грн. Зарплати у бюджетній сфері традиційно виявилися істотно нижчими за середні. Зокрема, середня зарплата у сфері охорони здоров'я в грудні становила 2 706 грн (2 357 грн в листопаді), у сфері освіти – 2 918 грн (2 601 грн у листопаді).

Раніше Держстат також повідомив, що заборгованість із заробітних плат у грудні 2013 року скоротилася до 808,167 млн грн з 1,02 млрд грн у листопаді.

Як повідомляв УНІАН, середня заробітна плата штатного працівника в Україні в листопаді 2013 року скоротилася порівняно з показником жовтня на 15 грн і становила 3268 грн.

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Україна виплатила 120,25 млн дол. зовнішнього боргу

Міністерство фінансів України здійснило виплату купонного доходу в розмірі 120,250 млн дол. за облігаціями зовнішньої державної позики, випущеними в 2012 році, повідомляється на сайті міністерства.

Загальна сума платежу склала 120,250 млн дол. США», - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що в 2012 році Україна здійснила емісію облігацій зовнішньої державної позики на 2,6 млрд дол. з погашенням у 2017 році.

Як повідомляв УНІАН, загальна сума державного та гарантованого державою боргу України за грудень 2013 року зросла на 4,335 млрд дол., або на 6,31%, - до 73,078 млрд дол. (584,114 млрд у гривневому еквіваленті).

За січень-грудень 2013 року сума державного і гарантованого державою боргу України зросла на 8,583 млрд дол., або на 13,31%.

Україна провела успішне дорозміщення 10-річних суверенних євробондів у лютому 2013 року на 1 млрд дол. з прибутковістю 7,625%, в квітні - на 1,25 млрд доларів США з прибутковістю 7,5%. 20 грудня 2013 року Україна випустила єврооблігації на 3 млрд дол. з терміном погашення в 2015 році та ставкою купона 5%.

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Україна перенесла на лютий підписання угоди з ExxonMobil

Україна перенесла на лютий підписання угоди з консорціумом компаній на чолі з ExxonMobil із видобутку вуглеводнів на Скіфській ділянці Чорноморського шельфу, повідомив журналістам міністр енергетики та вугільної промисловості України Едуард Ставицький у понеділок, 27 січня, на брифінгу в Кабінеті міністрів.

Раніше таку угоду планували підписати в січні 2014 року.

«У лютому ми підпишемо, президент ExxonMobil був минулого тижня в Києві», - сказав Ставицький. При цьому він не уточнив нову дату можливого підписання угоди.

Як повідомляв УНІАН, у серпні 2012 року міжурядова комісія визнала переможцем конкурсу із видобутку вуглеводнів на Скіфській ділянці Чорноморського шельфу пул компаній - ExxonMobil, Shell, Petron і НАК "Надра Україна". Наприкінці січня 2013 року Ставицький заявляв, що Україна в 2013 році планує стати лідером серед країн, які ведуть видобуток газу в басейні Чорного моря.

У листопаді 2013 року в Міненерговугілля заявляли, що підписання угоди стане ще одним кроком на шляху енергетичної незалежності України й видобутку вуглеводнів у межах держави.

У грудні 2013 року Міненерговугілля заявляло, що підписання угоди про розподіл продукції (УРП) із компанією ExxonMobil за проектом видобутку газу на Скіфській площі шельфу Чорного моря планується на січень 2014 року, хоча мало бути підписано в листопаді 2013 року.

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Кабмін розробив постанову про блокування сайтів

Кабінет міністрів України розробив проект постанови, що регулює процес розгляду питання про обмеження доступу до інтернет-ресурсів, повідомляється в тексті документа.

Згідно з проектом постанови, ініціювати питання про блокування сайтів зможе будь-яка фізична або юридична особа, направивши експертам письмову заяву. Також питання про обмеження доступу до інтернет-ресурсів можуть поставити перед Нацкомісією з регулювання зв'язку (НКРЗІ) та самі експерти.

Склад експертної комісії формуватиметься Службою безпеки України, Міністерством внутрішніх справ, Нацкомісією з фондового ринку і Держфінмоніторингом. Дані держоргани повинні будуть впродовж двох днів після того, як постанова набуде чинності, повідомити про склад комісії НКРЗІ.

Після проведення аналізу інтернет-ресурсу експертами на підставі наданого висновку НКРЗІ впродовж 7 робочих днів прийматиме остаточне рішення щодо відключення сайтів.

Для ініціювання питання про блокування інтернет-ресурсів, які не зареєстровані як інформагентства, в НКРЗІ має надійти відповідний лист про відсутність реєстрації від Укрдержреєстру.

У свою чергу, відновити доступ до сайту телеком-оператори та інтернет-провайдери зможуть у тому випадку, якщо експерти або Укрдержреєстр відкликали свій висновок або ж після оспорення рішення в суді.

Як повідомляв УНІАН, 16 січня у Верховній Раді народні депутати з фракцій Партії регіонів і КПУ підняттям рук, без обговорення прийняли 11 законів і одну постанову.

Зокрема, Верховна Рада прийняла закон депутатів-регіоналів Вадима Колесніченка і Володимира Олійника "Про внесення змін до Закону України “Про судоустрій і статус суддів" та процесуальних законів щодо додаткових заходів захисту безпеки громадян", який встановлює кримінальну відповідальність за наклеп, забороняє розповсюдження екстремістських матеріалів, посилює регулювання діяльності громадських організацій, дозволяє закривати сайти без рішення суду - на підставі рішення Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, зобов'язує реєструвати Інтернет-ЗМІ, забороняє «незаконні» збір, зберігання, використання, знищення, розповсюдження конфіденційної інформації про правоохоронців, суддів та їхніх близьких родичів або членів сім'ї, дозволяє Президенту і Верховній Раді достроково припиняти повноваження членів Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, а також містить ряд інших норм, які обмежують права та свободи громадян.

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Долар на міжбанку досяг 8,60 грн

У понеділок, 27 січня 2014 року, на українському міжбанківському ринку ціни на американську валюту продовжували зростати.

Про це повідомляє fin.biz.ua.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися наступними котируваннями 8,4600/8,5000, до 12:00 ціни піднялися 8,5200/-. До закриття торгів цінові рівні досягли максимуму 8,6000/-.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2436/47, до 12:00 ціни зросли 0,2472/90. До закриття торгів ціни встановилися на рівні 0,2472/95. У Росії курс долар-рубль піднялися, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 34.5280 (+0.1130).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3655/1,3715. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями - 11,5715/11,6280, до 12:00 ціни пішли вгору 11,6655/11,7750. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH досягли рівня 11,7445/11,8855.

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Гривня увійшла до списку найбільш недооцінених валют світу

Україна потрапила до п'ятірки країн світу з найбільш недооціненою національною валютою, свідчать дані індексу «Біг Мак» (The Big Mac index) журналу The Economist за січень 2014 року.

Дані індексу свідчать, що національна валюта України недооцінена на 51% щодо долара США і на 54,3% - щодо євро. Передбачувана вартість долара до гривні, згідно з даними дослідження, повинна становити 4,11 грн/дол. при діючій вартості 8,38 грн/дол., щодо євро - 5,19 грн/євро при діючій вартості 11,37 грн/євро.

За результатами дослідження, до п'ятірки країн, національні валюти яких недооцінені на 50% і вище, увійшли Індія, Південна Африка, Малайзія, Україна та Індонезія.

Російська валюта, за даними дослідження, недооцінена на 43,3% щодо долара і на 47,2% - щодо євро.

Довідка УНІАН. Big Mac Index розраховується журналом The Economist з 1986 року. Індекс заснований на теорії паритету купівельної спроможності і використовує як еталонну величину вартість гамбургера в ресторанах мережі швидкого харчування mcdonald's у різних країнах світу. За основу береться ціна Біг Мака в США, і якщо в якійсь країні він дешевше, то валюта цієї країни вважається недооціненою, відповідно, курс долара в цій країні має бути нижчим. Недооціненість національних валют найбільш характерна для експортно-орієнтованих країн, до яких відноситься і Україна.

У понеділок, 27 січня, Національний банк України вперше з початку 2014 року, вийшов на міжбанківський валютний ринок з інтервенціями, пропонуючи долар за курсом 8,4 грн/дол. при ринкових котируваннях 8,5200 грн/дол.

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В Україні погіршився індекс споживчих настроїв

Індекс споживчих настроїв в Україні в грудні 2013 року зменшився на 5,2 пункта порівняно з листопадом минулого року – до 80,3 після періоду двомісячної стабільності. Такі дані оприлюднила компанія GFK Ukraine за результатами проведеного дослідження.

«У грудні 2013 зафіксовано погіршення споживчих настроїв українців. Індекс споживчих настроїв (ІСН) дорівнює 80,3, що на 5,2 пункта менший, ніж у листопаді. ІСН знизився після періоду двомісячної стабільності. Індекс економічних очікувань впав у результаті відмови від підписання Угоди про асоціацію з ЄС», - повідомила компанія.

У дослідженні йдеться, що погіршилися очікування споживачів щодо розвитку економіки країни - до 79,7, що на 6,3 менше показника листопада 2013 року.

При цьому індекс доцільності великих покупок у грудні залишився майже незмінним - 84,9, що на 0,2 пункта гірше за листопадове значення.

Крім того, в грудні минулого року збереглася тенденція до покращення очікувань українців щодо динаміки безробіття - індекс впав на 6,4 пункта порівняно з листопадом 2013 року – до 129.

Без змін залишилися інфляційні очікування споживачів. Відповідний індекс зменшився на 0,6 пункта і становив 181,7. Індекс девальваційних очікувань зріс на 0,3 пункта - до 135,2.

"Зниження індексу споживчих настроїв у грудні пов'язане з тенденцією до поступового уповільнення темпів зростання показників внутрішнього попиту, зокрема, доходів громадян і обсягів роздрібного товарообороту", - повідомили в компанії.

Як повідомляв УНІАН, раніше аналітики GFK Ukraine повідомили, що споживчі настрої в Україні за останні кілька років стабілізувалися, але залишаються на низькому рівні. Стабілізацію не можна назвати позитивною, оскільки рівень споживчих настроїв в Україні залишився на тому ж рівні, що і 14 років тому, хоча він повинен зростати.

GFK Ukraine — найбільша компанія з маркетингових і соціальних досліджень в Україні, що входить до міжнародної дослідницької мережі GFK Group.

Дослідження споживчих настроїв в Україні компанія GFK Ukraine проводить щомісячно з 2001 року. За даними компанії, воно проводиться за міжнародною методикою, яка використовується також у США і в країнах Європейського Союзу.

Індекс споживчих настроїв в Україні в грудні 2013 року зменшився на 5,2 пункта порівняно з листопадом минулого року – до 80,3 після періоду двомісячної стабільності. Такі дані оприлюднила компанія GFK Ukraine за результатами проведеного дослідження.

«У грудні 2013 зафіксовано погіршення споживчих настроїв українців. Індекс споживчих настроїв (ІСН) дорівнює 80,3, що на 5,2 пункта менше, ніж у листопаді. ІСН знизився після періоду двомісячної стабільності. Індекс економічних очікувань впав у результаті відмови від підписання Угоди про асоціацію з ЄС», - повідомила компанія.

У дослідженні йдеться, що погіршилися очікування споживачів щодо розвитку економіки країни - до 79,7, що на 6,3 менше показника листопада 2013 року.

При цьому індекс доцільності великих покупок у грудні залишився майже незмінним - 84,9, що на 0,2 пункта гірше за листопадове значення.

Крім того, в грудні минулого року збереглася тенденція до покращення очікувань українців щодо динаміки безробіття - індекс впав на 6,4 пункта порівняно з листопадом 2013 року – до 129.

Без змін залишилися інфляційні очікування споживачів. Відповідний індекс зменшився на 0,6 пункта і становив 181,7. Індекс девальваційних очікувань зріс на 0,3 пункта - до 135,2.

"Зниження індексу споживчих настроїв у грудні пов'язане з тенденцією до поступового уповільнення темпів зростання показників внутрішнього попиту, зокрема, доходів громадян і обсягів роздрібного товарообороту", - повідомили в компанії.

Як повідомляв УНІАН, раніше аналітики GFK Ukraine повідомили, що споживчі настрої в Україні за останні кілька років стабілізувалися, але залишаються на низькому рівні. Стабілізацію не можна назвати позитивною, оскільки рівень споживчих настроїв в Україні залишився на тому ж рівні, що і 14 років тому, хоча він повинен зростати.

GFK Ukraine — найбільша компанія з маркетингових і соціальних досліджень в Україні, що входить до міжнародної дослідницької мережі GFK Group.

Дослідження споживчих настроїв в Україні компанія GFK Ukraine проводить щомісячно з 2001 року. За даними компанії, воно проводиться за міжнародною методикою, яка використовується також у США і в країнах Європейського Союзу.

УНІАН



