Міндоходів за рік виявило порушень митного законодавства на 796 млн грн

Фахівці Міністерства доходів і зборів України у 2013 році виявили порушень митного законодавства на 796 млн грн, при цьому найбільш поширеними серед цих порушень є випадки незаконного переміщення продовольчих і промислових товарів, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

«Найбільш поширені випадки незаконного переміщення через митний кордон продовольчих (понад 5,7 тис. випадків) і промислових товарів (майже 5,5 тис. випадків). Сума таких порушень склала понад 36,7 млн грн і 197 млн грн відповідно», - йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними міністерства, минулого року було зафіксовано 612 порушень при переміщенні валюти на загальну суму 108 млн грн.

Зокрема, працівники Південної митниці Міндоходів встановили факт переміщення через митний кордон України дієтичних добавок, вартість яких була занижена в п'ять разів. Реальна митна вартість товару становила понад 1 млн дол. США замість заявлених 200 тис. дол. США.

Міндоходів також нагадало про незвичайний випадок, коли співробітники Київської міжрегіональної митниці Міндоходів виявили 15,3 тис. дол. і 8,6 тис. євро в тілі плюшевого Діда Мороза, який був відправлений з Австралії в Україну як «подарунок на Різдво».

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Як повідомляв УНІАН, митні служби Міндоходів зафіксували за 9 місяців 2013 року понад 18 тис. порушень митних правил на суму понад 428,8 млн грн. Крім того, за 9 місяців Міндоходів запобігло 482 випадки незаконного переміщення валюти на суму 51,7 млн грн.

У березні 2013 року Президент України Віктор Янукович затвердив положення про Міндоходів, визначивши, що Міністерство доходів і зборів України є правонаступником Державної податкової служби України та Державної митної служби України.

Президент встановив, що у складі Міністерства доходів і зборів України та його територіальних органів утворюються та діють підрозділи податкової міліції.

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