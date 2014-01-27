Для провезення валютних цінностей можуть ввести окрему декларацію

Міністерство фінансів України пропонує ввести в Україні процедуру окремого декларування валютних цінностей, що провозяться через кордон, в обсягу 10 тис. євро і більше, включаючи власне валюту, цінні папери і банківські метали.

Про це йдеться в проекті постанови Кабінету міністрів, розробленому в Міністерстві фінансів України.

Як повідомляється в пояснювальній записці до документа, декларування валютних цінностей включає зазначення обсягу, походження і мети призначення. «Акумуляція такої інформації дозволяє контролювати рух валютних цінностей і використовувати ці дані надалі у встановленому законом порядку, - говориться в пояснювальній записці. – Громадяни мають заповнювати декларацію при переміщенні через кордон письмово».

Згідно з розробленим Мінфіном Положенням про декларування валютних цінностей, що також міститься в проекті постанови уряду, декларація має бути заповнена в двох екземплярах незалежно від того, чи подавалася громадянином звичайна митна декларація з вказівкою предметів і цінностей, що перевозяться через державний кордон. Разом з декларацією валютних цінностей пропонується подавати низку документів, що підтверджують походження коштів.

У Мінфіні чекають, що декларування цінностей сприятиме боротьбі з відмиванням доходів, одержаних незаконним шляхом.

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Як повідомляв УНІАН, на даний момент при перетині кордону громадяни заповнюють одну митну декларацію. Не підлягають декларуванню особисті речі, продукти харчування для особистого споживання, готівка в еквіваленті не більш як 10 тис. євро, а також непідакцизних товарів певної граничної вартості. Сумарна фактурна вартість товарів, що провозяться без декларування в ручній поклажі або багажі через пункти пропуску, відкриті для повітряного сполучення, не може перевищувати еквівалент 1 тис. євро. Для товарів, що провозяться через наземні пункти пропуску без декларації, така вартість обмежена еквівалентом 500 євро, а вага – 50 кг.

Для товарів, які переміщаються (пересилаються) без супровідного багажу і не підлягають декларуванню, сумарна вартість не може перевищувати 300 євро.

Крім того, не підлягають декларуванню транспортні засоби і паливо, що знаходиться в баках таких транспортних засобів, що тимчасово ввозяться на митну територію України.

Всі інші товари декларуються в митних деклараціях у письмовій формі. Декларації заповнюються як за бажанням громадянина, так і на вимогу митних органів.

У 2013 році фахівці Міністерства доходів і зборів України виявили порушень митного законодавства на 796 млн. грн, при цьому найбільш поширеними серед цих порушень є випадки незаконного переміщення продовольчих і промислових товарів.



Міністерство фінансів України пропонує ввести в Україні процедуру окремого декларування валютних цінностей, що провозяться через кордон, в обсягу 10 тис. євро і більше, включаючи власне валюту, цінні папери і банківські метали.

Про це йдеться в проекті постанови Кабінету міністрів, розробленому в Міністерстві фінансів України.

Як повідомляється в пояснювальній записці до документа, декларування валютних цінностей включає зазначення обсягу, походження і мети призначення. «Акумуляція такої інформації дозволяє контролювати рух валютних цінностей і використовувати ці дані надалі у встановленому законом порядку, - говориться в пояснювальній записці. – Громадяни мають заповнювати декларацію при переміщенні через кордон письмово».

Згідно з розробленим Мінфіном Положенням про декларування валютних цінностей, що також міститься в проекті постанови уряду, декларація має бути заповнена в двох екземплярах незалежно від того, чи подавалася громадянином звичайна митна декларація з вказівкою предметів і цінностей, що перевозяться через державний кордон. Разом з декларацією валютних цінностей пропонується подавати низку документів, що підтверджують походження коштів.

У Мінфіні чекають, що декларування цінностей сприятиме боротьбі з відмиванням доходів, одержаних незаконним шляхом.

Як повідомляв УНІАН, на даний момент при перетині кордону громадяни заповнюють одну митну декларацію. Не підлягають декларуванню особисті речі, продукти харчування для особистого споживання, готівка в еквіваленті не більш як 10 тис. євро, а також непідакцизних товарів певної граничної вартості. Сумарна фактурна вартість товарів, що провозяться без декларування в ручній поклажі або багажі через пункти пропуску, відкриті для повітряного сполучення, не може перевищувати еквівалент 1 тис. євро. Для товарів, що провозяться через наземні пункти пропуску без декларації, така вартість обмежена еквівалентом 500 євро, а вага – 50 кг.

Для товарів, які переміщаються (пересилаються) без супровідного багажу і не підлягають декларуванню, сумарна вартість не може перевищувати 300 євро.

Крім того, не підлягають декларуванню транспортні засоби і паливо, що знаходиться в баках таких транспортних засобів, що тимчасово ввозяться на митну територію України.

Всі інші товари декларуються в митних деклараціях у письмовій формі. Декларації заповнюються як за бажанням громадянина, так і на вимогу митних органів.

У 2013 році фахівці Міністерства доходів і зборів України виявили порушень митного законодавства на 796 млн. грн, при цьому найбільш поширеними серед цих порушень є випадки незаконного переміщення продовольчих і промислових товарів.

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