Банк Росії зсунув межі валютного коридору на 15 копійок
Курс рубля слабшає, оновлюючи мінімуми 2009 року.
Банк Росії 27 січня зрушив угору на 15 копійок межі плаваючого валютного коридору бівалютного кошика (складається з 0,55 долара і 0,45 євро), йдеться у матеріалах ЦБ РФ, повідомляє ИТАР-ТАСС.
Таким чином, на поточний момент межі валютного коридора кошика визначені в інтервалі 33,65-40,65 рубля. Банк Росії зсунув кордон плаваючого валютного коридора на 15 копійок уперше з жовтня 2011 року.
При цьому курс долара до рубля на Московській біржі станом на 10:05 мск вівторка знизився на 5 копійок у порівнянні з попереднім рівнем закриття і склав 34,64 рубля. Євро до рубля знизився на 7 копійок, таким чином, курс європейської валюти склав 47,36 рубля.
Читайте такожАкції США постраждали через розпродажі на ринках, що розвиваютьсяВартість бівалютного кошика, що складається з 0,45 євро і 0,55 долара, зменшилася на 6 копійок і досягла позначки 40,36 рубля.
Курс рубля слабшає, оновлюючи мінімуми 2009 року до долара, євро і бівалютного кошика. Зниження відбувається в умовах майже щоденного підвищення Центробанком меж бівалютного коридора і на тлі глобального спаду інтересу інвесторів до валют країн в очікуванні рішення ФРС США щодо заходів стимулювання національної економіки, зазначають трейдери.