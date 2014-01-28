Банк Росії зсунув межі валютного коридору на 15 копійок

Банк Росії 27 січня зрушив угору на 15 копійок межі плаваючого валютного коридору бівалютного кошика (складається з 0,55 долара і 0,45 євро), йдеться у матеріалах ЦБ РФ, повідомляє ИТАР-ТАСС.

Таким чином, на поточний момент межі валютного коридора кошика визначені в інтервалі 33,65-40,65 рубля. Банк Росії зсунув кордон плаваючого валютного коридора на 15 копійок уперше з жовтня 2011 року.

При цьому курс долара до рубля на Московській біржі станом на 10:05 мск вівторка знизився на 5 копійок у порівнянні з попереднім рівнем закриття і склав 34,64 рубля. Євро до рубля знизився на 7 копійок, таким чином, курс європейської валюти склав 47,36 рубля.

Читайте такожАкції США постраждали через розпродажі на ринках, що розвиваютьсяВартість бівалютного кошика, що складається з 0,45 євро і 0,55 долара, зменшилася на 6 копійок і досягла позначки 40,36 рубля.

Курс рубля слабшає, оновлюючи мінімуми 2009 року до долара, євро і бівалютного кошика. Зниження відбувається в умовах майже щоденного підвищення Центробанком меж бівалютного коридора і на тлі глобального спаду інтересу інвесторів до валют країн в очікуванні рішення ФРС США щодо заходів стимулювання національної економіки, зазначають трейдери.