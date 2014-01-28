Світові продажі смартфонів у 2013 році досягли рекордних показників

Світові продажі смартфонів за підсумками 2013 року зросли на 41% порівняно з попереднім роком і склали рекордні 990 млн одиниць. Такі дані наводяться в дослідженні американської аналітичної компанії Strategy Analytics, що спеціалізується на аналізі ринку високих технологій, передає ІТАР-ТАСС.

Лідером ринку залишається південнокорейська компанія Samsung, на яку припадає 32,3% продажів. "За рік Samsung реалізувала 319,8 млн смартфонів, що є рекордним показником в історії галузі. Незважаючи на жорстку конкуренцію з боку китайських і американських виробників, компанія продовжила випускати популярні моделі Galaxy S4 і Note 3", - зазначив виконавчий директор Strategy Analytics Ніл Мостон.

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Другу сходинку в рейтингу займає виробник iPhone - американська компанія Apple. Їй належить 15,5% ринку. За 2013 рік компанія продала 153,4 млн смартфонів, що на 13% перевищує показник попереднього року. За словами експертів, частка Apple на ринку смартфонів знизилася: у 2012 році на iPhone припадало 19% світових продажів. Apple утримує сильні позиції в преміальному сегменті, однак той факт, що вона не представлена в нижній ціновій категорії, негативно впливає на її продаж в країнах", - зазначив Мостон.

На частку Samsung і Apple минулого року припала майже половина світових поставок смартфонів, однак, за словами аналітиків, все більшу конкуренцію їм складають інші виробники.

"Продажі китайських компаній Huawei і Lenovo і південнокорейської LG зростають у два рази швидше ринку, їхня загальна частка становить 14%. Huawei швидко розширюється в Європі, Латинській Америці зростає популярність LG, смартфони Lenovo (на базі ОС Android) продаються за конкурентною ціною в Китаї", - зазначила експерт Strategy Analytics Лінда Суї.

Huawei, яка замикає трійку лідерів, продала минулого року 50,4 млн смартфонів (5,1% продажів), за нею ідуть LG (47,6 млн одиниць, 4,8%) і Lenovo (45,5 млн одиниць, 4,6%).

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