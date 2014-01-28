ЦБ Німеччини запропонував ввести спецподаток в країнах єврозони, які звернулися за допомогою до ЄС

Країни єврозони, які опинилися на межі банкрутства, повинні до звернення за допомогою до Євросоюзу ввести одноразовий податок на багатство для власних громадян з метою отримання необхідних сум. Таку позицію висловив Центральний банк Німеччини, передає ИТАР-ТАСС.

З 2010 року Євросоюз спільно з Міжнародним валютним фондом реалізовував програми з порятунку чотирьох держав, які опинилися на порозі фінансового краху, - Ірландії, Греції, Португалії, Кіпру. Ще дві країни - Італія та Іспанія - отримали допомогу у вигляді скуповування на вторинному ринку їх держоблігацій Європейським центральним банком.

Центробанк Німеччини заявив, що до прийняття чергових стабілізаційних програм країни єврозони, що опинилися у фінансовій кризі, повинні використовувати свої внутрішні ресурси і вводити особливий податок на багатство для власних громадян.

"Податок на капітал відповідає принципу національної відповідальності, згідно з яким платники податків відповідають за зобов'язання власного уряду до того, як допомогу їм нададуть інші держави", - підкреслюється в повідомленні ЦБ Німеччини.