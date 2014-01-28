Apple у жовтні-грудні збільшила виручку на 5% - до 57,6 млрд дол.

Найбільший в світі виробник гаджетів американська компанія Apple в першому кварталі 2014 фінансового року, що закінчився в кінці грудня, збільшила виручку на 5% - до 57,6 млрд дол. з 54,5 млрд дол. в аналогічному періоді роком раніше, повідомляється в фінансовому звіті компанії.

Згідно зі звітом, чистий квартальний прибуток компанії в жовтні-грудні минулого року порівняно з аналогічним періодом 2012 року залишився на колишньому рівні і склав 13,1 млрд дол.

При цьому міжнародні продажі склали 63% від квартального доходу.

За даними Apple, компанія за звітний період продала рекордну кількість iPhone - 51 млн пристроїв порівняно з квартальним показником роком раніше 47,8 млн пристроїв. Також за минулий квартал компанія реалізувала 26 млн iPad, що також є рекордним показником за квартал (в аналогічному періоді 2012 року це число становило 22,9 млн).

Квартальні продажі комп'ютерів Mac склали 4,8 млн пристроїв, в порівнянні з квартальним показником у розмірі 4,1 млн роком раніше.

«Ми щиро раді рекордних продажів iPhone та iPad, впевненим результатами лінійки продуктів Mac і продовжується зростання показників iTunes», - процитувала прес-служба главу корпорації Тіма Кука.

На другий фінансовий квартал 2014 року Apple аналітики прогнозують виручку в діапазоні від 42 млрд до 44 млрд дол.

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Довідка УНІАН. Apple Inc. - американська корпорація, виробник персональних і планшетних комп'ютерів, аудіоплеєрів, телефонів, програмного забезпечення. Один з піонерів в області персональних комп'ютерів і сучасних багатозадачних операційних систем з графічним інтерфейсом. Штаб-квартира корпорації знаходиться в Купертіно, штат Каліфорнія.

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