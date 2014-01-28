ВВП Великої Британії в 2013 році досяг 6-річного максимуму

ВВП Великої Британії в четвертому кварталі 2013 року, згідно з першою оцінкою, виріс на 2,8% в порівнянні з аналогічним періодом 2012 року, а порівняно з третім кварталом - на 0,7%, повідомляє національне статистичне бюро країни.

Дані повністю співпали з прогнозами аналітиків, передає ПРАЙМ.

За підсумками 2013 року економіка країни зросла на 1,9%, продемонструвавши максимальне зростання з 2007 року.

Промислове виробництво в минулому кварталі збільшилося на 0,7% в квартальному вираженні. Будівельний сектор знизився на 0,3%. Обсяг сфери послуг, яка становить основу економіки Сполученого Королівства, за жовтень-грудень зріс на 0,8%.