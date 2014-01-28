«Альфа-Банк» веде переговори про покупку української "дочки" Bank of Cyprus

«Альфа-Банк» веде переговори з Bank of Cyprus про купівлю українського дочірнього «Банку Кіпру», повідомили в прес-службі «Альфа-Банку».

«Альфа-Банк» бере участь в угоді з купівлі "Банку Кіпру". Ми підтверджуємо свою зацікавленість в придбанні і продовжуємо переговори з партнерами щодо деталей угоди», - цитує прес-служба головного керуючого директора «Альфа-Банку» Рушана Хвесюка.

Прес-служба «Банку Кіпру» також підтвердила, що переговори проводять, але договір ще не підписаний.

«Ми чекаємо відповіді від наших колег з Bank of Cyprus», - сказали в прес-службі банку.

За даними Нацбанку, на 1 жовтня 2013 року «Банк Кіпру» займав 68-ме місце серед українських банків з активами 2,6 млрд грн.

Раніше в ЗМІ повідомлялося, що 27 січня Bank of Cyprus Group підписала договір про продаж 99,77% акцій українського "Банку Кіпру". Сума угоди склала 225 млн євро.

Довідка УНІАН. «Альфа-Банк» (Київ р.) працює на ринку України з 2001 року і входить до групи найбільших банків. Банк є частиною міжнародного консорціуму «Альфа-Груп».

«Банк Кіпру» (г. Київ, раніше - «АвтоЗАЗБанк») працює на ринку України з 1991 року і входить до групи невеликих фінустанов. Банк є частиною міжнародної фінансової групи Bank of Cyprus Group.

Читайте такожВідновлення торгівлі акціями Банку Кіпру відкладається до кінця року