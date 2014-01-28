Держборг Білорусі за рік збільшився майже на 20%

Держборг Білорусі в 2013 році збільшився на 19,6% (на 25,3 трлн білоруських рублів) і на 1 січня 2014 року склав 154 трлн білоруських рублів, повідомляє Міністерство фінансів Білорусі, передає Вести.Экономика.

Зовнішній держборг Білорусі минулого року збільшився на 433,1 млн дол. (+ 3,6%) і на 1 січня 2014 року становив 12,4 млрд дол.

У 2013 році Білорусь привернула зовнішні держпозики на 2 млрд 429,6 млн дол., у тому числі кредит від ЄврАзЕс на 880 млн дол., кредит від Росії на 435,6 млн дол. для будівництва АЕС, кредити від банків Китаю на 533,3 млн дол.

Крім того, минулого року Білорусь залучила кредит від ВТБ на 440 млн дол. і кредит від МБРР на 140,7 млн дол.

На погашення зовнішнього держборгу Білорусь минулого року направила 1 млрд 995,8 млн дол., в тому числі на виплати МВФ за кредитом stand-by - 1 млрд 646,9 млн дол., на виплати Росії - 150 млн дол., на виплати Банку економічного і соціального розвитку Венесуели - 99,5 млн дол., на виплати банкам Китаю - 87,2 млн дол., на інші зовнішні виплати - 12,2 млн дол.

Внутрішній держборг Білорусі на 1 січня склав 35,7 трлн білоруських рублів, збільшившись у 2013 році на 9,8 трлн білоруських рублів (+ 38,1%).

У 2014 р. Білорусь зобов'язана погасити 2,432 млрд дол. за зовнішнім держборгом.

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