«Ощадбанк» за рік збільшив прибуток майже на 20%

Державний «Ощадбанк» в 2013 році порівняно з 2012 роком збільшив прибуток на 19,96% - до 678,784 млн грн, повідомив банк у звітності на офіційному сайті.

Відповідно до звітності, з початку 2013 року активи банку зросли на 20,43% - до 103,568 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - на 0,70%, до 51,546 млрд грн, зобов'язання - на 22,45%, до 83,113 млрд грн, кошти клієнтів - на 17,62%, до 46,341 млрд грн, власний капітал - на 12,90%, до 20,456 млрд грн, статутний капітал - на 9,20%, до 15,830 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, «Ощадбанк» в 2012 році отримав 565,825 млн грн прибутку.

«Державний ощадний банк України» («Ощадбанк») зареєстровано Національним банком України 31 грудня 1991 року і входить до групи найбільших банків України. 100% акцій банку належать державі.

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