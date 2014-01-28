Роман Шпек очолив раду Незалежної асоціації банків України

Роман Шпек, радник «Альфа-Банку» (Україна), очолив раду Незалежної асоціації банків України (НАБУ), повідомила УНІАН прес-служба асоціації.

Згідно з рішенням ради від 27 січня, Шпек замінив на посаді Бориса Тимонькіна, який залишається членом ради НАБУ. Заступником голови ради став голова правління банку «Надра» Дмитро Зінков.

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Як повідомляв УНІАН, у серпні 2013 року акціонери «Укрсоцбанку» призначили Бориса Тимонькіна, який з 2001 року очолював правління банку і покинув цей пост з 1 липня, заступником голови спостережної ради банку. Тимонькін залишив посаду голови правління «Укрсоцбанку» у зв'язку з переходом на посаду заступника голови наглядової ради «Східно-європейської паливно-енергетичної компанії» (ВЕТЕК).

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