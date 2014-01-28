Нацбанк допоміг гривні повернути позиції на міжбанку





У вівторок, 28 січня, до закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара не змінилися з 12:00 встановилися на рівні 8,5150/8,5350 грн/дол.

За інформацією учасників ринку, Нацбанк у вівторок знову вийшов на валютний ринок з інтервенціями на підтримку гривні, продаючи валюту по 8,40 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг» котирування гривні щодо євро до закриття торгів підвищилися до 11,6150/11,6465 грн/євро з 11,6210/11,6525 грн/євро, на 12:00.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3630/1,3685.

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Щодо російського рубля котирування гривні до закриття торгів підвищилися до 0,2459/0,2466 грн/рубль з 0,2467/0,2477 грн/рубль, на 12:00.

У Росії курс долар-рубль підвищився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 34.6155 (+0.0555).

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Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 27 січня, до закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара встановилися на рівні 8,6000/- грн/дол. (ціна на продаж долара так і не сформувалася внаслідок відсутності ринкового пропозиції), щодо євро - на рівні 11,7445/11,8855 грн/євро, щодо російського рубля - на рівні 0,2472/0,2495 грн/рубль.

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