«Промінвестбанк» закінчив рік з мільярдними збитками

«Промінвестбанк», який входить у групу найбільших в Україні, в 2013 році порівняно з 2012 роком, збільшив збиток у 8 разів - до 2,577 млрд грн, повідомив банк у звітності, оприлюдненій на сайті.

Відповідно до звітності, в 2013 році активи банку знизилися на 3,53% - до 38,737 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - на 3,68%, до 28,400 млрд грн, зобов'язання - на 5,00%, до 34,353 млрд грн, кошти клієнтів - на 0,63% - до 13,897 млрд грн, власний капітал зріс на 7,01%, до 5,3384 млрд грн, статутний капітал виріс на 54,74% - до 8,199 млрд грн.

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Довідка УНІАН. «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» («Промінвестбанк») працює на ринку України з 1992 року і входить до групи найбільших банків України.

Основним власником банку є російська державна корпорація «Банк розвитку і зовнішньоекономічної діяльності (Зовнішекономбанк)» - 97,8502% акцій.

«Промінвестбанк» в 2012 році отримав 317,265 млн грн збитку.

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