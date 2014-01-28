Експерти очікують подальшої девальвації гривні до 8,6-8,75 грн/дол.

Курс гривні щодо долара в умовах політичної кризи може продовжити ослаблення до рівня 8,6-8,75 грн за долар, зазначили в коментарі УНІАН керівник аналітичного підрозділу групи "Інвестиційний Капітал Україна" (ICU) Олександр Вальчишен і аналітик консалтингової компанії «Альпарі» Анна Кокорева.

«Курс рухається своєю належною траєкторією до рівня 8,75 грн за долар. В умовах гострої політичної кризи можливі ексцеси, тобто курс може ослабнути і більше», - наголосив Вальчишен.

Зі свого боку Кокорева зазначила, що гривня активно втрачає вагу. «Найближчим часом курс долара досягне 8,56-8,58 гривень, це серйозний рівень», - зазначила фінансист.

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При цьому обидва експерти не очікують істотного зміцнення гривні щодо долара.

«Прогноз ICU на кінець року - 8,75 за долар», - підкреслив Вальчишен.

З ним згодна і Кокорева. «Звичайно, шансів на серйозне зміцнення мало, і надалі долар продовжить зростання, та й грошей у центробанку країни на масштабні інтервенції немає», - сказала експерт.

Як повідомляв УНІАН, державний бюджет України на 2014 рік розраховувався, виходячи з курсу гривні на рівні 8,4-8,5 грн за долар. Встановлення в Україні плаваючого курсу гривні є однією з рекомендацій Міжнародного валютного фонду Україні, активну співпрацю з яким в даний час зупинено за рішенням влади країни.

У той же час рейтингові агентства, зокрема Fitch, припускають, що за підсумками 2014 року, а також першого півріччя 2015 року курс залишиться стабільним на рівні 8,3 грн за долар. У той же час опитані УНІАН банкіри прогнозують курс гривні на рівні 8,3-8,6 грн за долар протягом 2014 року.