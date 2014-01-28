Fitch може погіршити прогноз «Правекс-Банку»

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings заявило про можливість погіршення рейтингу українського «Правекс - Банку», якому на цей момент присвоєно довгостроковий рейтинг емітента в іноземній валюті на рівні «В-». Про це говориться в повідомленні агентства, розміщеному на сайті Fitch.

«Рейтингові дії продиктовані новинами про продаж 100% акцій банку компанією Intesa Sanpaolo S.p.A. (Intesa) з рейтингом ВВВ+ з негативним прогнозом компанії СentraGas Holding, що належить українським акціонерам. Угода може бути завершена протягом 3-6 місяців після отримання відповідних дозволів», - йдеться в повідомленні Fitch.

Як повідомляв УНІАН, 23 січня група компаній Group DF, що об'єднує активи українського бізнесмена Дмитра Фірташа, підписала угоду з італійською групою Intesa Sanpaolo про придбання 100% акцій українського «Правекс-Банку». Сума угоди склала 74 млн євро. У результаті цієї угоди покупець отримає збиток близько 100 млн євро після сплати податків, включаючи близько 60 млн євро за рахунок курсових різниць від переоцінки резервів.