Співробітники Міндоходів вилучили з незаконного обігу підакцизних товарів на 24 млн грн

Обсяг підакцизних товарів, вилучених співробітниками Міністерства доходів і зборів України з обороту з початку року, становив у грошовому еквіваленті 24 млн грн, повідомили УНІАН у прес-службі Міндоходів.

Крім того, припинено діяльність 18 незаконних виробництв алкогольних напоїв.

Як зазначається, для активізації боротьби з поширенням фальсифікованої та неякісної продукції на території України з січня поточного року проводиться операція «Акциз-2014», ініційована Міндоходів. Її результатом має стати істотне зниження тіньового сегмента ринку підакцизної продукції, що насамперед підтримає легальних працівників і збільшить відрахування коштів до бюджету країни.

Водночас, як повідомили у Міндоходів, вже зараз стали очевидними найбільш поширені схеми контрабанди. «Зокрема, схемами контрабанди тютюнових виробів є їх транзит через територію України на адреси неіснуючих або фіктивних фірм-нерезидентів, переміщення товарів через кордон України з ухиленням від митного контролю шляхом маскування під інші товари, а то і перевезення товарів повз митних пунктів», - наголосили в Міндоходів.

Як повідомляв УНІАН, співробітники Міністерства доходів і зборів України у 2013 році вилучили з незаконного обігу підакцизних товарів на суму 370 млн грн. Було знищено 153 підпільних цехи з виробництва фальсифікованої продукції.