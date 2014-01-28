Дефіцит держбюджету за рік зріс на 21,2%

Дефіцит державного бюджету України за підсумками січня-грудня 2013 року становив 64,708 млрд грн, що на 11,320 млрд грн, або на 21,2%, більше дефіциту за підсумками 2012 року в розмірі 53,387 млрд грн, повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

За інформацією Мінфіну, дефіцит зведеного бюджету України за 2013 рік становив 63,591 млрд грн, що на 12,861 млрд грн, або на 25,35%, перевищує дефіцит 2012 року в 50,730 млрд грн. Інформація щодо загального фонду держбюджету не повідомляється.

За вказаний період надходження до держбюджету України становили 339,180 млрд грн, що на 6,845 млрд грн, або на 1,98%, менше показника 2012 року. Загальна сума доходів зведеного бюджету України за звітний період становила 442,743 млрд грн, що на 2,711 млрд грн, або 0,61%, менше показника 2012 року. Проти 2012 року фактичні надходження до загального фонду державного бюджету в 2013 році зросли на 1,996 млрд грн, або на 0,69%, - до 291,573 млрд грн.

Касові витрати держбюджету за 2013 рік становили 403,403 млрд грн, що на 1,96%, або на 7,741 млрд грн, що більше показника за 2012 рік. Загальна сума касових витрат зведеного бюджету України за 2013 рік становила 505,792 млрд грн, що на 2,72%, або на 13,397 млрд грн, що більше показника 2012 року.

Як повідомляв УНІАН, за словами першого заступника міністра фінансів України Анатолія Мярковського, дефіцит держбюджету в 2013 році становив 4,5% ВВП, або близько 60 млрд грн, при цьому поточного року дефіцит буде знижено до 4,3% ВВП.

Відповідно до Закону «Про Державний бюджет України на 2013 рік», бюджет було прийнято з дефіцитом на рівні 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами - 361,5 млрд грн, витратами - 411,9 млрд грн, граничним рівнем держборгу на 31 грудня 2013 року - 483 млрд грн, можливістю надання державних гарантій на 50 млрд грн. 19 грудня 2013 року Верховна Рада України внесла зміни до закону і підвищила граничний рівень бюджетного дефіциту на 19,396 млрд грн.

21 січня було опубліковано Закон України "Про Державний бюджет України на 2014 рік", згідно з яким доходи держбюджету на 2014 рік передбачені на рівні 395,304 млрд грн, витрати - 462,212 млрд грн, граничний дефіцит - 71,564 млрд грн, або 4,3% ВВП. Граничний рівень держборгу на 2014 рік встановлено на рівні 585,484 млрд грн, або 35% ВВП, обсяг надання держгарантій - 50 млрд грн. Згідно з перехідними положеннями закону, він вступає в дію з 1 січня 2014 року.