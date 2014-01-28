Девальвація гривні відповідає загальним тенденціям країн - експерт

Девальвація національної валюти в Україні відповідає загальним тенденціям, оскільки з початку тижня відбувається девальвація нацвалют у кількох країнах, що розвиваються, повідомив журналістам виконавчий директор Міжнародного Фонду Блейзера в Україні Олег Устенко.

«Не можна дивитися на Україну як на окремо взяту країну. З початку тижня розпочалося «ралі» на ринках, що розвиваються, з девальвації місцевих грошових одиниць, і Україна просто «у тренді », - сказав експерт. Він зазначив, що з початку тижня відбувається девальвація турецької ліри, російського рубля, аргентинського песо, бразильського реала і низки інших валют .

На думку експерта, центральним банкам країн, що розвиваються, необхідно «відіграти конкурентні переваги на зовнішніх ринках», оскільки експортоорієнтована економіка прагне до ослаблення своєї грошової одиниці. «Половину ВВП ми отримуємо за рахунок експорту, тому девальвація нам «на руку». Якби не девальвували, втратили б конкурентоспроможність на зовнішніх ринках», - пояснив Устенко.

Експерт зазначив, що фундаментальні фактори девальвації не змінилися. «Резерви перебувають на колишньому рівні, було закачано 3 млрд дол. за рахунок євробондів, і є домовленості закачування додаткових сум від Російської Федерації протягом січня», - сказав він.

За словами Устенка, незначна девальвація може підтримати експортерів, так як на її фоні можуть зрости надходження від продажу продукції до країн Європейського Союзу і Росії. «12,5% ВВП ми отримуємо на території Російської Федерації. Економіка РФ, за нашими прогнозами, зростатиме у 2014 році у межах 1,5-2,5%. Це означає, що є можливість додаткової виручки ... У ЄС зростання економіки становитиме від 1 до 1,5% у 2014 році, і експортна виручка буде непогана, що дасть можливість для поповнення золотовалютних резервів», - прогнозує Устенко.

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Крім того, експерт очікує, що наступного року будуть стабільні надходження від гастарбайтерів України за кордоном. «Ринок ЄС і США зростає, вони (гастарбайтери - УНІАН) і в кризові часи почувалися там непогано. Ми отримували близько 5 млрд дол. від гастарбайтерів щороку, практично на рівні припливу іноземних інвестицій в країну, і немає підстав припускати, що ці надходження знизяться», - сказав Устенко.

Як повідомляв УНІАН, курс гривні до долара за неповний січень 2014 просів на 5,5%, тоді як за весь 2013 рік нацвалюта подешевшала лише на 2%. На думку експертів, до подорожчання долара до 8,6 грн/дол. за закладеного у держбюджеті-2014 курсу 8,5 грн/дол. призвело загострення політичної кризи, і девальвація гривні продовжиться до рівня 8,6-8,75 грн/дол. Нацбанк 27 і 28 січня вперше у 2014 році вийшов на ринок з інтервенціями, пропонуючи долар по 8,40 грн/дол.

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