Банк Росії знову підвищив межі бівалютного коридору на 5 копійок

Банк Росії 28 січня зрушив кордон плаваючого коридору бівалютного кошика (0,55 долара і 0,45 євро) на 5 копійок вгору - на кінець дня вони становили 33,70-40,70 рубля, свідчать матеріали ЦБ, передає Прайм.

ЦБ використовує рубльову вартість бівалютного кошика в якості операційного орієнтира курсової політики. Діапазон її допустимих значень задається плаваючим коридором (його нинішня ширина - 7 рублів), межі якого автоматично коригуються на 5 копійок при досягненні розміром накопичених валютних інтервенцій ЦБ планки в 350 мільйонів доларів.

Раніше в поточному році ЦБ дев'ять разів зсував межі коридору на 5 копійок вгору, а 27 січня, коли вартість бівалютного кошика на біржі вийшла на верхню межу, регулятор вперше змушений був підвищити коридор за день відразу на 15 копійок. Продаючи стільки валюти, скільки було необхідно для утримання кошика в рамках коридору, ЦБ тричі вибрав обсяг інтервенцій в 350 мільйонів доларів і, відповідно, тричі зсував коридор, кожен раз на 5 копійок.

Станом на початок 2014 року межі коридору знаходилися на рівні 33,05-40,05 рубля, в цілому за минулий рік вони зрушили на 1,4 рубля.