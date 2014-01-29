Банк Туреччини різко підвищив ключові ставки

Центральний банк Туреччини прийняв рішення підвищити всі ключові ставки за підсумками екстреної наради у вівторок. Рішення було прийнято, щоб не допустити подальшого падіння національної валюти, незважаючи на критику прем'єр-міністром Реджепом Тайіпом Ердоганом подібних дій, передають Вести.Экономика.

Банк підвищив ставку овернайт до 12% з раніше встановлених 7,75%, ставка за одноденними операціями РЕПО була збільшена до 10% з 4,5%, процентна ставка овернайт на позиковий капітал була підвищена до 8% з 3,5%.

Експерти не очікували такого різкого підвищення ставок, у середньому прогнозувалося їх збільшення на 2,25%, лише один із 31 опитаного Reuters економіста прогнозував настільки жорстке збільшення ставок.

На цьому тлі курс ліри до долара США зміцнився до 2,18 з 2,25 зафіксованих раніше, у понеділок курс сягнув рекордної позначки 2,39 .Турецкая ліра у понеділок впала до рекордного мінімуму до долара після того, як два дні тому ЦБ вирішив зберегти ставки без зміни, розчарувавши учасників ринку.

Більшість аналітиків прогнозували посилення монетарної політики. Коли стало зрозуміло, що регулятор на цей крок не піде, валюта потрапила під серйозний тиск, який спостерігається і донині.

Нагадаємо, що в Туреччині розгорівся сильний корупційний скандал, що викликало хвилю продажів ліри. До цього неприємного події додалися побоювання продовження скорочення програми викупу активів від ФРС. В результаті тільки за останній місяць ліра подешевшала до долара на 10%.

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