S&P прогнозує стабілізацію курсу гривні на рівні 8,5 грн/дол.

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor’s прогнозує стабілізацію курсу гривні на рівні 8,5 грн/дол., йдеться в звіті агентства, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

«Внаслідок загострення політичної ситуації курс гривні вже знизився приблизно на 2,5% у 2014 році. Ми припускаємо, що він стабілізується на рівні 8,5 грн за 1 дол. США», - йдеться в звіті.

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За прогнозами агентства, обсяг валютних резервів Нацбанку буде в середньому достатній для виплат за рахунком поточних операцій платіжного балансу протягом двох місяців і погашення 35% короткострокового зовнішнього боргу за залишковим терміном погашення в 2014 році.

Standard & Poor’s оцінює дефіцит рахунку поточних операцій платіжного балансу за підсумками 2013 року в 7,8% ВВП і прогнозує зниження цього дефіциту в 2014 році до 7,2%, в 2015 – до 7%, в 2016 – до 6,8% ВВП.

Як повідомляв УНІАН, у червні 2013 року S&P на тлі погіршення основних економічних показників прогнозувало зниження курсу нацвалюти України до 9 грн за долар і зниження обсягу міжнародних резервів України приблизно до 20 млрд дол. за підсумками 2013 року.

Золотовалютні резерви Нацбанку на 1 січня 2014 року становили 20,416 млрд дол., що на 8,53%, або на 1,604 млрд дол. більше показника на 1 грудня 2013 року в 18,812 млрд дол., зростання резервів відбулося за рахунок надходжень коштів від розміщення державних цінних паперів в обсягу 3 млрд дол. З початку 2013 року золотовалютні резерви НБУ знизилися на 16,83%, або на 4,130 млрд дол.

Курс гривні до долара за неповний січень 2014 року просів на 5,5%, тоді як за весь 2013 рік нацвалюта подешевшала лише на 2%. На думку експертів, до подорожчання долара до 8,6 грн/дол. призвело загострення політичної кризи, і девальвація гривні триватиме до рівня 8,6-8,75 грн/дол. Нацбанк 27 і 28 січня вперше в 2014 році вийшов на ринок із інтервенціями, пропонуючи долар по 8,40 грн/дол.

Закон України "Про Державний бюджет України на 2014 рік" передбачає номінальний ВВП за підсумками 2014 року на рівні 1,695 трлн грн, зростання реального ВВП на 3%, зростання інфляції в межах 8,3%, розрахунковий курс гривні до долара в межах 8,0 – 8,5 грн/дол.