Standard & Poor's знизило прогноз зростання ВВП України

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's Ratings Services знизило прогноз зростання реального ВВП України за підсумками 2014 року до 1% із прогнозованих у листопаді 2013 року 1,5%.

Про це йдеться в повідомленні S&P, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

Згідно з прогнозами рейтингового агентства, зростання реального ВВП України в 2014 році становитиме 1%, у 2015 році – 2,5%, в 2016 р. – 3,5%.

Номінальний ВВП на 2014-2016 роки прогнозується на рівні 193 млрд дол., 218 млрд дол. і 252 млрд дол., відповідно.

Зростання індексу споживчих цін на ці роки прогнозується на рівні 5%, 8% і 8%, відповідно.

За оцінками Standard & Poor's, у 2013 році падіння реального ВВП в Україні становило 1%, але водночас, номінальний ВВП порівняно з 2012 роком зріс на 2 млрд дол. – до 178 млрд дол. Також рейтингове агентство оцінює падіння споживчих цін за підсумками 2013 року на 0,5%.

Читайте такожВВП України за 2013 рік становитиме близько 1,475 трлн грн

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2013 року Standard & Poor's прогнозувало зростання реального ВВП України за підсумками 2013 року на рівні 1%, в 2014 році – на 1,5%, у 2015 і 2016 роках – по 3,5% щорічно.

ВВП України в третьому кварталі 2013 року порівняно з третім кварталом 2012 року знизився на 1,3% (у постійних цінах 2007 року), порівняно з другим кварталом з урахуванням сезонного чинника - на 0,3%. ВВП України в третьому кварталі 2013 року продемонстрував спад п'ятий квартал поспіль.

Офіційну статистику щодо ВВП за 2013 рік ще не оприлюднено. Водночас, 17 січня 2014 р. тодішній прем'єр-міністр України Микола Азаров на своїй сторінці в Facebook повідомив, що Україні вдалося не допустити спаду ВВП у 2013 році. За оцінками Рахункової палати України, оприлюдненими 23 січня, номінальний ВВП України за підсумками 2013 року становитиме близько 1,475 трлн грн, що на 101 млрд грн, або на 6,41%, нижче планового показника номінального ВВП за підсумками 2013 року в 1,576 млрд грн.

Закон України "Про Державний бюджет України на 2014 рік" передбачає номінальний ВВП за підсумками 2014 року на рівні 1,695 трлн грн, зростання реального ВВП на 3%, зростання інфляції в межах 8,3%, розрахунковий курс гривні до долара в межах 8,0-8,5 грн/дол.