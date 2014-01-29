Арбузов очікує незабаром отримати другий транш від Росії в 2 млрд дол.

Україна розраховує найближчим часом отримати другий транш від Росії в розмірі 2 млрд доларів в рамках 15-мільярдного кредиту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив виконуючий обов'язки прем'єр-міністра України Сергій Арбузов, відкриваючи у середу засідання уряду.

«Ми вже отримали перший транш у розмірі 3 млрд доларів, і очікуємо найближчим часом отримати другий - у розмірі 2 млрд доларів», - зазначив Арбузов.

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Як повідомляв УНІАН, перший транш російського кредиту в обсязі 3 млрд доларів Україна отримала 24 грудня 2013 року, попередньо здійснивши розміщення єврооблігацій з терміном погашення в 2015 році і ставкою купона 5%. Дозвіл на випуск облігацій також було надано урядом і закріплено прийнятими в парламенті змінами в закон про Державний бюджет у частині збільшення граничного рівня державного боргу. Папери продали за ціною 100% номіналу з прибутковістю 5%. Організатором розміщення виступив «ВТБ Капітал». Як заявляв тодішній глава українського уряду Микола Азаров, перший транш російського кредиту треба було спрямувати на виконання соціальних зобов'язань.

20 січня Кабмін дозволив додатковий випуск дворічних євробондів в обсязі 2 млрд доларів під 5% річних.