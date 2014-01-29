Місцева влада повинна погасити борги по зарплаті - в. о. прем'єр-міністра

Про це заявив в. о. прем'єр-міністра, Перший віце-прем'єр-міністр України Сергій Арбузов на засіданні Кабміну.

Сергій Арбузов зазначив, що в цілому по країні за 20 днів січня 2014 року заборгованість по заробітній платі зменшилася на 23 млн. грн. або майже на 3%. У той же час, за його словами, в окремих регіонах заборгованість зросла: «зокрема, у Києві - на 13,5 млн. грн., Волинській області - на 1,1 млн. грн., в Івано-Франківській та Вінницькій областях - на 0,3 і 0,5 млн. відповідно».

В.о. прем'єр-міністра підкреслив, що місцеві органи виконавчої влади повинні проаналізувати причини зростання заборгованості та забезпечити її кардинальне зменшення, а про вжиті заходи відзвітувати перед Кабінетом Міністрів.

Сергій Арбузов також звернув увагу на необхідність чіткої роботи системи життєзабезпечення країни, особливо в зимовий час.

«Враховуючи прогноз погоди, пріоритетні питання виходять: забезпечення безперебійної діяльності житлово-комунального господарства, своєчасне розчищення доріг, здійснення оперативного ремонту електромереж, пошкоджених в результаті снігопаду та сильного вітру», - зазначив він.

У зв'язку з цим, Сергій Арбузов доручив профільним міністрам організувати роботу по зазначеним завданням. «Необхідною передумовою для цього є розблокування адміністративних будівель, щоб органи влади в регіонах могли належним чином виконувати свої функції», - додав він.