Банк «Фінанси та кредит» за рік збільшив прибуток в 2 рази

Банк «Фінанси та кредит», що входить до групи нацбільших банків, у 2013 році збільшив прибуток в 2 рази у порівнянні з 2012 роком - до 6,256 млн грн, повідомив банк у звітності, оприлюдненій на сайті.

Згідно зі звітом банку, з початку 2013 року активи банку «Фінанси та кредит» зросли на 14,07% - до 25,722 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - на 9,88%, до 20,248 млрд грн, зобов'язання - на 14,27%, до 23,613 млрд грн, кошти клієнтів - на 33,38%, до 16,342 млрд грн, власний капітал - на 11,95%, до 2,109 млрд грн, статутний капітал - на 9,52%, до 2,300 млрд грн.

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Як повідомляв УНІАН, у 2012 році банк отримав 3,166 млн грн прибутку, тоді як за підсумками 2011 року збиток банку склав 79,163 млн грн.

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Довідка УНІАН. Банк «Фінанси та кредит» (Київ р.) працює на ринку України з 1990 року та входить у групу найбільших банків України.

Основними акціонерами банку на 1 січня 2013 року були компанії «Асканія» (46,55%) і F&C Realty (49,58%). У ЗМІ банк називають підконтрольним народному депутату Костянтину Жеваго.

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